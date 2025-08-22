Thời tiết ngày 22-8: Miền Bắc mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
