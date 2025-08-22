Video Tin Tức

Thời tiết ngày 22-8: Miền Bắc mưa vừa, mưa to và dông mạnh

(PLO)-Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, thời tiết ngày 22-8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

