Thời tiết ngày 26-6: Miền Bắc mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày

(PLO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 26-6, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 26-6: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ có mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Việt Bắc chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày 26-6 - Những lưu ý để người dân chủ giông ứng phó với các hình thái thời tiết phức tạp