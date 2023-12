(PLO)- Sau nhiều tháng theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp triệt phá đường dây buôn lậu hơn 500 tấn thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày 17-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng-kinh tế-buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can liên quan đến vụ án buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Theo đó, Nguyễn Dân Phụng (26 tuổi) và Nguyễn Trường Vũ (38 tuổi, cùng ngụ TP HCM) bị khởi tố về tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Công an kiểm tra một cơ sở kinh doanh thuốc BVTV liên quan vụ án. Ảnh: Đ.S

Nguyễn Ngọc Đạt (40 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Lý Văn Thảo (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Bị can Triệu Quang Long (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị khởi tố về tội buôn lậu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2023, công an phát hiện Triệu Quang Long (chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp Đàn Điệp, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) là một trong những đầu mối phân phối số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) lậu có nguồn gốc từ Campuchia.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 16-6, công an nhận tin Long sắp nhập 42 thùng hàng, giá trị trên 100.000.000 đồng nên đã bám sát mọi động tĩnh của người này.

Đến tối 17-6, Long điều khiển xe tải 47C-231.19 lưu thông trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột thì bị công an bắt giữ với tang vật 200 sản phẩm thuốc BVTV.

Làm việc với công an, Long khai nhận đã đặt mua số hàng trên tại Campuchia và liên hệ với Nguyễn Dân Phụng (nhân viên Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Quốc tế Phước An tại quận Bình Tân, TP HCM) để vận chuyển về Việt Nam.

Quá trình điều tra, công an xác định được từ tháng 2-2023 đến khi bị bắt, Long đã đặt mua hơn 9.600 sản phẩm thuốc BVTV từ Campuchia. Trong số đó, Phụng đã giúp Long vận chuyển về Việt Nam gần 4.000 sản phẩm.

Ngày 7-8, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án buôn lậu và khám xét nơi Phụng làm việc, thu giữ 114 thùng thuốc BVTV cùng nhiều tài liệu liên quan.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án buôn lậu.

Qua đó, công an xác định từ năm 2022 đến tháng 7-2023, Phụng đã tiếp nhận 532 đơn hàng, vận chuyển hơn 500 tấn thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam.

Sau đó, công an triệu tập Nguyễn Trường Vũ-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Quốc tế Phước An tại quận Bình Tân, TP HCM để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, thời điểm bị công an triệu tập Vũ đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Lực lượng công an đã nhiều lần vận động gia đình thuyết phục Vũ về nước để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 17-8, Vũ tới cơ quan điều tra làm việc và nhận tội.

Theo lời khai của Vũ, ngoài Phụng còn có Nguyễn Ngọc Đạt tham gia vận chuyển thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam.

Đến ngày 27-9, Đạt từ Campuchia về Việt Nam thì bị công an bắt giữ. Ngoài Đạt, công an còn bắt Lý Văn Thảo (đi cùng Đạt), vì tham gia vận chuyển trái phép thuốc BVTV từ Campuchia về Việt Nam.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng-kinh tế-buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Đắk Lắk), các loại thuốc BVTV trong vụ án không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Đây là những thuốc BVTV có dư lượng chất nguy hại vượt quá ngưỡng cho phép, không đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường khi sử dụng.

TIẾN THOẠI