Truy tố bị can Đoàn Quốc Thái vì xâm hại 4 trẻ em 11/02/2025 14:44

(PLO)- VKSND tỉnh An Giang ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Thái vì có hành vi xâm hại trẻ em, sự việc xảy ra tại một ngôi chùa ở huyện Chợ Mới, An Giang.