Video: Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức 07/04/2026 16:06

(PLO)- Chiều 7-4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp và phát biểu trước toàn thể Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước.

Video: Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức. Nguồn: Thông tin Chính phủ/ VTV1

Phát biểu nhậm chức, ông Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà là trách nhiệm nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.