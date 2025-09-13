Vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk: Bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết 13/09/2025 11:41

(PLO)- Cháu trai 12 tuổi, nạn nhân trong vụ sát hại bốn người ở Đắk Lắk thoát nạn nhờ bạn hàng xóm nhanh trí, dũng cảm giúp đỡ.

Video: Vụ sát hại 4 người ở Đắk Lắk: Bé trai dũng cảm cứu bạn thoát chết



Ngày 13-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, 37 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), để làm rõ hành vi giết người.

Thuận là nghi phạm đã giết 3 người, đâm 1 người khác bị thương nặng. Các nạn nhân đều là người trong một nhà.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận khai do ghen tuông với vợ hờ và bị mẹ vợ hờ không cho ở chung nhà nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Liên quan vụ việc, một bé trai gần căn nhà nơi xảy ra vụ án đã dũng cảm cứu bạn là em Trần Tấn Phát (12 tuổi) thoát chết.

Trước đó, em Phát bị Thuận đâm chém nhiều nhát nhưng đã leo tường trốn thoát sang nhà hàng xóm.

Khi nghe tiếng kêu cứu của Phát, em (TCK, 12 tuổi) đã mở cửa, đưa nạn nhân vào nhà.