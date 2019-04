Bắt nữ sinh quỳ cho nhóm bạn 5 người tát hội đồng

Sắp xử lý vụ cô giáo dùng thước đánh 22 học sinh bầm tím Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày (1-4), ông Lê Văn Tuyền, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết ngành giáo dục đang họp để xử lý sự việc cô giáo NTTH, Trường THCS Long Toàn, bị tố đánh 22 HS bầm tím do các em này quậy phá trong giờ học sáng 29-3.

Chân của hai em học sinh sau khi bị cô giáo đánh. (Ảnh do phụ huynh cung cấp, chụp ngày 30-3) Trước đó, phụ huynh của một trong 22 HS này cho biết sáng 30-3, anh phát hiện chân con mình bị bầm tím nên hỏi và con trả lời do bị cô giáo chủ nhiệm đánh. Khi hỏi nguyên nhân thì cháu trả lời vì “mất trật tự” và có đến 21 bạn cùng lớp cũng bị đánh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Toàn, cho biết nhà trường đã nắm tình hình và tiếp nhận sự việc từ thứ Bảy nhưng do hai ngày nghỉ nên sáng 1-4 mới yêu cầu cô giáo H. làm bản tường trình và kiểm điểm. Về các vết bầm của HS, bà Hòa cho hay đến sáng nay đã “mờ rồi”. Sáng 1-4, bà Trần Thị Phương Hiền, Trưởng phòng GD&ĐT TP Bà Rịa, đã đến nhà trường để làm việc với ban giám hiệu. TRÙNG KHÁNH