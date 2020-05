Nghệ An không thực hiện giãn cách trong trường học từ 11-5

Chiều 8-5, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã ký công văn khẩn về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh.



Công văn hỏa tốc của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

Theo đó, bắt đầu từ thứ 2 (ngày 11-5), các trường học trên địa bàn tỉnh không thực hiện biện pháp giãn cách trong trường, lớp học; không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. Các trường trở lại dạy, học bình thường.



Phụ huynh ở TP Vinh (Nghệ An) đón con trước cổng trường dưới nắng nóng gay gắt.

Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An yêu cầu các trường cần tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh. Dảm bảo phòng, lớp học thông thoáng, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Những ngày này, học sinh hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đến lớp học trong thời tiết quá nắng nóng, có nơi nóng tới 40 độ C. Tại Nghệ An hiện không có bệnh nhân nào dương tính với COVID-19 nên việc không thực hiện biện pháp giãn cách trong trường, lớp học là cần thiết.