TP.HCM ban hành 5 bộ tiêu chí đánh giá an toàn COVID-19

5/7 bộ tiêu chí đánh giá an toàn thuộc năm lĩnh vực: Giao thông vận tải; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; dịch vụ ăn uống; trường học; du lịch vừa được TP.HCM ban hành. Còn hai bộ tiêu chí liên quan đến lĩnh vực văn hóa - thể thao và khu vực công cộng sẽ được ban hành trước ngày 30-4.



Nhà hàng, quán ăn tự đánh giá tiêu chí an toàn

Ngày 23-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM”.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bao gồm cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, căn tin cơ quan và bệnh viện.

Trao đổi với PV, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM, cho biết căn cứ vào bộ tiêu chí trên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM tự đánh giá từng tiêu chí an toàn trước khi hoạt động. “Tổng tiêu chí an toàn dưới 50% không được hoạt động. Trường hợp tổng tiêu chí an toàn 50% trở lên, các tiêu chí 5, 9, 10 đều đạt hoặc có thực hiện thì cơ sở được phép hoạt động” - bà Lan cho biết thêm.

Trong thời gian cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động, Ban quản lý ATTP TP.HCM kết hợp UBND quận, huyện sẽ kiểm tra, đánh giá. Nếu kết quả tổng tiêu chí an toàn không đạt, cơ sở sẽ phải đóng cửa.

Cơ sở thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp, suất ăn sẵn không áp dụng đánh giá theo bộ tiêu chí nói trên.



Khách hàng xếp hàng giãn cách chờ thanh toán tiền tại siêu thị ở quận Phú Nhuận, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các trường tự chấm điểm từ tuần sau

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch tại cơ sở mầm non và giáo dục phổ thông cũng được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM ban hành vào tối 23-4.

Cả hai bộ tiêu chí đều có những tiêu chuẩn đánh giá chung như: Số lượng trẻ em, học sinh, giáo viên, nhân viên tập trung tối đa tại trường; mật độ trong phòng làm việc; khoảng cách giữa mọi người ngoài phòng sinh hoạt, làm việc; rửa tay bằng nước sát khuẩn, dụng cụ uống nước riêng, khẩu trang; kiểm tra thân nhiệt…

Điểm tối đa cho mỗi tiêu chí là 10. Tổng điểm tiêu chí an toàn là 100, quy ra phần trăm.

- Chỉ số 90%-100% sẽ được tổ chức hoạt động dạy học.

- Chỉ số từ 70% đến dưới 90% được tổ chức hoạt động dạy học, phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở tiêu chí thành phần thấp điểm;

- Từ 50% đến dưới 70% có thể tổ chức hoạt động dạy học nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm;

- Từ 30% đến dưới 50% phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động dạy học.

- Dưới 30% không được tổ chức hoạt động dạy học.

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết tuần tới Sở GD&ĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cách thức triển khai bộ tiêu chí.

Căn cứ vào các tiêu chí trên, các cơ sở giáo dục chủ động tổ chức tự chấm điểm. Từ đó hiệu trưởng sẽ đánh giá xem tiêu chí an toàn ở mức độ nào để quyết định hoạt động trở lại.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra để giám sát việc thực hiện. Từ tuần sau, các trường sẽ thực hiện chấm điểm dựa trên bộ tiêu chí trên.

Doanh nghiệp du lịch tự chủ động đánh giá mức an toàn của mình

Sáng 24-4, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức tọa đàm “Chuẩn bị hoạt động du lịch an toàn khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát”. Các đơn vị đặc biệt quan tâm đến bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với hoạt động du lịch trên địa bàn TP.

Theo đó, đối với ba lĩnh vực là cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch trên địa bàn TP, mỗi lĩnh vực được đánh giá theo 10 tiêu chí thành phần, mỗi tiêu chí tối đa 10 điểm.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết bộ tiêu chí trên được triển khai để các đơn vị trước hết căn cứ vào đó tự đánh giá mức độ an toàn của mình. Cam kết mức độ an toàn của đơn vị trong suốt quá trình hoạt động. Sau đó, các đơn vị sẽ gửi hồ sơ tự đánh giá về Sở Du lịch TP.HCM, UBND quận, huyện và sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất để rà soát những đánh giá của doanh nghiệp (DN), đơn vị.

Theo bà Hoa, nếu tiêu chí an toàn có kết quả 100%, DN được hoạt động và phải đảm bảo được các điều kiện an toàn. Bằng 80% đến dưới 100% là mức độ an toàn tương đối, DN có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng tiêu chí an toàn sau bảy ngày.

Bằng 50% đến dưới 80% là mức độ an toàn thấp, phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động. Bằng dưới 50% không an toàn, các đơn vị không được hoạt động.

Bà Hoa cho biết thêm, vào thứ Hai tuần tới sở sẽ có công văn hướng dẫn cho các đơn vị về cách thức thực hiện, thẩm quyền thực hiện, nội dung thực hiện. Chẳng hạn, thẩm quyền Sở Du lịch sẽ đánh giá 100 DN lữ hành thương hiệu hàng đầu TP.HCM; các cơ sở lưu trú 3-5 sao hoặc tương đương; các văn phòng đại diện công ty du lịch nước ngoài tại TP.HCM… Đối với quận, huyện sẽ đánh giá những khách sạn 1-2 sao hoặc tương đương; các đại lý du lịch hoặc những DN lữ hành ngoài 100 DN lữ hành mà sở đã đánh giá…