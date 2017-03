Chiếm đoạt 1 tỷ đồng của công ty để cá độ bóng đá

Ngày 22-5 nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Huỳnh Quốc Bảo (sinh năm 1982, ngụ đường Phạm Phú Thứ , P. 3, Quận 6) để làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.Thông tin ban đầu, Bảo được nhận vào làm ở công ty Nam Hà Việt (đóng tại số 237 đường Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Quận 5) vào tháng 7-2007. Trong hơn 1 năm làm việc (đến tháng 10-2008) Bảo được giao làm nhiệm vụ là giao, nhận hàng và thu tiền của khách hàng.Trong hơn 1 năm đó, Bảo đã làm thất thoát của Công ty Nam Hà Việt với số tiền gần 1 tỷ đồng. Công ty này đã kiểm chứng lại và thấy số tiền trên bị thất thoát nên đã báo cho công an bắt giữ Bảo để điều tra làm rõ sự việc.Sau khi bị bắt Bảo đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, trong khoảng thời gian hơn 1 năm, Bảo đem một số hàng hóa của Công ty Nam Hà Việt như: Dụng cụ điện cầm tay, que hàn…để bàn giao cho nhiều cửa hàng với số tiên 15,6 tỷ đồng.Bảo lập ra kế hoạch chiếm đoạt tài sản bằng cách, mập mờ trong việc lập sổ sách thu chi. Bảo chỉ nộp lại cho công ty số tiền 14,7 tỷ đồng, còn lại 900 triệu đồng Bảo dùng vào việc chi tiêu cá nhân, ăn chơi và cá độ đá banh. Trong đó, Bảo phải chi ra 350 triệu đồng để trả nợ cá độ.Sau khi chiếm đoạt tài sản, sợ bị lộ nên Bảo đã nghỉ làm công ty trên. Tuy nhiên, qua kiểm tra và đối chứng lại sổ sách, lãnh đạo công ty này đã phát hiện và trình báo cơ quan công an bắt giữ Bảo điều tra .Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.