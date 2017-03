Khó nhập hộ khẩu vào nhà ở nhờ

Luật sư NGUYỄN MINH LUẬN (Đoàn Luật sư TP.HCM): Đẩy nhanh việc cấp mã số công dân Mặc dù quy định về hộ khẩu đã thoáng hơn so với trước nhưng vẫn còn là một số rào cản đối với nhiều người, nhất là đối với những người lao động nghèo khó không có nhà ở hợp pháp. Và rồi hệ lụy của việc không có hộ khẩu là không làm được các giấy tờ tùy thân khác như CMND, giấy tờ về hộ tịch… Được biết Nhà nước từng có đề án cấp mã số công dân thay thế cho hộ khẩu và CMND nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Theo dự kiến, công dân được cấp mã số này từ khi sinh ra và mã số đó sẽ theo suốt cuộc đời mỗi người. Thông tin về chuyện học hành, làm việc, kết hôn… đều được cập nhật theo mã số. Việc quản lý công dân bằng thẻ sẽ tạo điều kiện cho người dân được tự do đi lại, tự do cư trú mà không còn bị lệ thuộc vào hộ khẩu. Theo tôi, đây là một công việc khó nhưng cần phải làm càng nhanh càng tốt. Không thể làm khác hơn Theo điểm b khoản 1 mục 3 Điều 1 Nghị định 56 ngày 24-5-2010 của Chính phủ, người muốn đăng ký thường trú vào nhà thuê, mượn, ở nhờ phải có hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã. Có điều tại TP.HCM, UBND cấp xã đã không còn quyền chứng thực hợp đồng này. Trước đây, những người thuộc diện trên có thể nộp giấy xác nhận tình trạng nhà, đất của UBND cấp xã nhưng khi có Quyết định số 65 ngày 8-9-2010 của UBND TP.HCM thì giấy xác nhận này đã bị bãi bỏ. Cho nên, nếu người dân không có hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở được công chứng thì công an quận không thể cho nhập hộ khẩu. Trung tá VÕ THỊ THÚY, Đội phó Đội Quản lý hành chính

- Công an quận Bình Tân Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (quận Gò Vấp), do bà có hộ khẩu gốc tại TP nên bà không cần phải có điều kiện tạm trú ở một nơi từ một năm trở lên. Song muốn nhập hộ khẩu thì bà phải có địa chỉ (số nhà) cụ thể nên bắt buộc bà phải có người bảo lãnh. Đại tá NGUYỄN VĂN DUNG, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM