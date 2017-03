Nghệ An: Gần 2.000 công nhân đình công đòi tăng lương

Ngay sau đó, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nghệ An đã đến cùng ban giám đốc giải quyết vụ việc. Công an tỉnh cũng đã huy động cảnh sát 113 và Công an TP Vinh đến giữ trật tự.

Công nhân vây quanh ông Liu Ji Lin (cắt tóc ngắn, đứng giữa), Giám đốc điều hành Chi nhánh Công ty TNHH Matrix Nghệ An, để đòi hỏi quyền lợi. Ảnh: Đ.LAM

Đại diện công nhân phản ánh với cơ quan chức năng nhiều vấn đề như lương quá thấp, không có tổ chức công đoàn, quản đốc phân xưởng mạt sát công nhân, chất lượng bữa ăn không đảm bảo, không có thưởng lễ, tết và các chế độ thai sản cho phụ nữ... và kiến nghị giải quyết các yêu cầu trên. Đến hơn 13 giờ cùng ngày, sau khi ban giám đốc Chi nhánh Công ty Matrix Nghệ An hứa sẽ thành lập công đoàn và giải quyết các vấn đề chính đáng, công nhân mới giải tán.

ĐẮC LAM