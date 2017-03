Nhiều công viên bị thu hẹp bất đắc dĩ

Mong bà con thông cảm Do Bộ Chỉ huy quân sự TP yêu cầu hỗ trợ nên chúng tôi đã đồng ý cho SV các trường CĐ, ĐH tới học quân sự. Việc làm này vì mục đích chung, phía công viên không thu tiền mặt bằng. Riêng đối với việc học giáo dục thể chất, công viên có thu phí vệ sinh và an ninh trật tự. Các khoản thu này đều có hóa đơn, chứng từ và được nộp vào ngân sách nhà nước. Về việc hàng rong lấn chiếm, công viên cũng thường xuyên cử lực lượng bảo vệ đến nhắc nhở. Vì không có chức năng xử phạt, công viên đã gửi văn bản đề nghị công an phường xử lý triệt để. Bà NGUYỄN THỊ HẠNH, Giám đốc Công viên Lê Thị Riêng Trong Công viên Hoàng Văn Thụ tuyệt đối không có hàng rong, chỉ có vài căn-tin hoạt động dưới sự giám sát của ban quản lý công viên. Do hàng rong tập trung chủ yếu trên vỉa hè bên ngoài công viên nên chúng tôi đã đề nghị công an phường xử lý. Đến nay, những hàng rong này cũng không còn nhiều như trước. Riêng việc cho SV học quân sự, chúng tôi thấy cũng hợp lý vì đó là công việc chung và mỗi năm cũng chỉ diễn ra khoảng 20 ngày. Tuy vậy, những than phiền của bà con do bị hạn chế không gian sinh hoạt chung là chính đáng. Trước mắt, khi chưa tìm được chỗ thay thế, chúng tôi mong bà con thông cảm cho việc này. Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH,

Trưởng Ban Quản lý Công viên Hoàng Văn Thụ MINH HIẾU ghi