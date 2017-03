Quận phải xác nhận hộ khẩu gốc để làm giấy khai sinh

Tháng 9-2014, bà về Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp (nơi bà sinh) xin trích lục giấy khai sinh, nơi đây cho biết không còn lưu trữ hồ sơ và hướng dẫn bà về UBND cấp xã nơi bà đang cư trú để đăng ký lại khai sinh.

Tháng 10-2014, bà đến liên hệ UBND phường 6 (quận Tân Bình) xin đăng ký lại khai sinh thì lại được hướng dẫn về Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) trích lục hộ khẩu gốc để làm cơ sở xác định cha, mẹ của bà. Sau khi xem xét, Công an TP Cao Lãnh trả lời đã chuyển toàn bộ hồ sơ hộ khẩu gốc về TP.HCM. Bà về báo lại với phường và được hướng dẫn đến Công an quận Tân Bình (nơi bà đăng ký hộ khẩu) xin trích lục hộ khẩu gốc. Tuy nhiên, Công an quận Tân Bình không chấp nhận.

Bà Chung mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ để bà sớm làm được giấy khai sinh. Ảnh: NH

“Ai cũng được cha mẹ sinh ra, tôi muốn được xác nhận hộ khẩu gốc để có tên cha mẹ. Những yêu cầu và hướng dẫn của phường tôi đã đáp ứng, tại sao không ai giải quyết làm khai sinh cho tôi?” - bà Chung đặt câu hỏi.

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch UBND phường 6, quận Tân Bình, cho biết: Trường hợp của bà Chung, do bà không cung cấp được những giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha, mẹ của bà như trong lời khai nên phường có hướng dẫn bà bổ sung. Phường cũng đã cử cán bộ đến trực tiếp Công an quận Tân Bình để xác minh nhưng chưa được đáp ứng. Khi được cơ quan công an cung cấp hồ sơ hoặc xác nhận tên cha, tên mẹ trong hồ sơ gốc thể hiện được mối quan hệ cha, mẹ trùng với lời khai của bà, phường sẽ giải quyết ngay.

Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Công an quận Tân Bình, đại diện công an quận cho biết: Người dân muốn trích lục hộ khẩu gốc để làm thủ tục hành chính, công an quận sẽ giải quyết. Tuy nhiên, việc xác minh hoàn toàn dựa theo những giấy tờ mà trước đây người dân đã nộp trước đó. Công an sẽ nắm lại vụ việc của bà Chung để giúp bà xác nhận nội dung của hộ khẩu gốc nhằm làm cơ sở làm giấy khai sinh.

Liên quan vụ việc, Thượng tá Cao Văn Đen, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH - Công an TP.HCM, hướng dẫn những trường hợp cần trích lục hộ khẩu gốc để làm thủ tục hành chính, người dân đến trực tiếp công an quận/huyện để khai vào tờ khai theo mẫu và xin trích lục hộ khẩu gốc. Ngoài ra, UBND phường cần có công văn yêu cầu công an hỗ trợ xác minh mối quan hệ cha, mẹ theo hộ khẩu gốc thì công an quận/huyện dựa vào hộ khẩu gốc và những tờ khai mà trước đây người dân đã khai còn lưu tại đây để trả lời.

NGUYỄN HIỀN