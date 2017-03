80% ung thư có thể phòng tránh

Ba bước để phòng bệnh ung thư Không chỉ có số người bị ung thư đang gia tăng mà việc điều trị căn bệnh này cũng rất khó khăn, tốn kém, là gánh nặng lớn cho nhiều người và xã hội. TS-BS Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu - BV K (BV U bướu Trung ương), trao đổi về vấn đề làm sao để phòng ngừa căn bệnh quái ác này: . Phóng viên: Những lý giải khoa học và nguyên nhân dẫn đến bùng phát ung thư tại Việt Nam? + TS-BS Nguyễn Tiến Quang: Việc bùng phát ung thư tại Việt Nam có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do tuổi thọ của người Việt Nam tăng lên. Các bệnh của người già như tim mạch, ung thư, đái tháo đường… cũng tăng theo tuổi tác.

Tỉ lệ hút thuốc lá ở nam giới của người Việt Nam tăng lên đã kéo theo những ca mắc ung thư tăng lên (tỉ lệ này chiếm 30%). Một nguyên nhân nữa là do ăn uống. Trước đây người Việt ăn nhiều rau, đi lại hoạt động nhiều. Nhưng hiện nay tỉ lệ người béo phì tăng lên do ăn nhiều chất béo và lười vận động, kéo theo bệnh ung thư (30%). 30% còn lại do yếu tố môi trường như tia cực tím, môi trường độc hại, không khí ô nhiễm… khiến ngày càng có nhiều người phải điều trị vì ung thư. . Xin ông cho biết những khó khăn trong việc chữa trị ung thư hiện nay đối với ngành y và người dân? + Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị ung thư khi ở giai đoạn cuối (80%) nên chi phí điều trị lớn nhưng tỉ lệ tử vong cao, trên 70%. Mặc dù người bệnh được nhận sự hỗ trợ không nhỏ từ quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và các nguồn tài trợ khác nhưng chi phí điều trị và khả năng tiếp cận các loại thuốc mới vẫn là vấn đề khó khăn. Nếu bệnh nhân đến ở giai đoạn sớm thì có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Đến muộn thì kết quả điều trị giảm, phải kết hợp với nhiều loại điều trị nên rất tốn kém. Điều kiện kinh tế của bệnh nhân cũng là một vấn đề trong công tác điều trị. Ví dụ, có những bệnh nhân có những chỉ định điều trị cao cấp nhưng vì họ không có điều kiện kinh tế nên đã gây hạn chế công tác điều trị. Điều trị ung thư rất tốn kém. Sau 12 tháng điều trị (kể từ khi phát hiện bệnh), có đến 66% người bệnh phải đi vay tiền để tiếp tục cứu chữa, 34% bệnh nhân không đủ tiền mua thuốc điều trị… Chỉ tính riêng chi phí điều trị cho sáu bệnh ung thư thường gặp nhất đã lên tới gần 26.000 tỉ đồng, bằng 0,22% GDP năm 2012. . Ông có đưa ra những cảnh báo gì đối với người dân để phòng ngừa? + Vấn đề ung thư ở Việt Nam rất đáng báo động. Tuy nhiên, ở nước ta lại đang tồn tại một mâu thuẫn, đại đa số người dân đều coi ung thư là căn bệnh “tử thần”, là nỗi sợ hãi kinh hoàng nhưng ít người quan tâm đến việc dự phòng trong khi ung thư là bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được. Do vậy, người dân nên thực hiện các bước sau để phòng bệnh: Bước 1: Để hạn chế yếu tố tiếp xúc gây nguy cơ ung thư như từ bỏ hút thuốc lá để không bị ung thư phổi; chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế ăn đồ mốc, thực phẩm bẩn; tăng cường thể dục thể thao, tăng sức đề kháng để cơ thể chống lại bệnh tật. Bước 2: Khám sàng lọc ung thư vì ung thư hoàn toàn có thể điều trị thành công nếu phát hiện sớm. Bước 3: Nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị ung thư theo phương pháp hiện đại. . Năng lực điều trị ung thư của y tế Việt Nam hiện nay như thế nào, thưa ông? + Gần đây, các loại ung thư như ung thư vú, cổ tử cung, trực tràng, khoang miệng đã được phát hiện sớm và chữa được rất nhiều. Nhiều người sau khi chữa ung thư vẫn sống với gia đình nhiều năm. Có những người vài chục năm sau khi chữa bệnh, đến khi già thì chết vì bệnh khác chứ không phải vì ung thư. Đó là nhờ những tiến bộ y học trên thế giới đã được cập nhật ở Việt Nam.