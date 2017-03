Châu Âu cứu người tị nạn: Khi nhà giàu rơi nước mắt

Vì sao Vùng Vịnh không cứu người tị nạn? Truyền thông phương Tây trong cơn khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai đã bắt đầu chĩa mũi dùi vào các quốc gia Vùng Vịnh giàu có như Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đóng cửa không tiếp nhận người tị nạn. Tuy nhiên, theo Bloomberg, Ả Rập Saudi thực chất đã tiếp nhận đến gần 500.000 người Syria trong thời gian qua. Tuy nhiên, vì quốc gia này không ký công ước về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, những người Syria hiện sống tại Ả Rập Saudi không được xác nhận là người tị nạn. Tuy nhiên, việc Ả Rập Saudi không chấp nhận thêm người tị nạn, hay UAE thà chi tiền viện trợ cho các trại tị nạn quá tải tại Lebanon chứ quyết không nhận người tị nạn vào nước mình cũng bị thúc đẩy bởi các lý do về an ninh quốc gia. Theo Bloomberg, đại đa số người Syria bị mất nhà cửa và phải từ bỏ quê hương lại là những người Hồi giáo dòng Sunni. Cụ thể, trong số 1.519 người Syria mà Mỹ đã nhận vào nằm 2011, hết 1.415 người đã theo dòng Sunni. Nhưng đồng thời, đa số những khu vực theo dòng Sunni tại Syria lại là cơ sở hoạt động của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, đối tượng không kích hiện nay của quân đội Ả Rập Saudi và UAE. Mặt khác, các quốc gia Vùng Vịnh hiện nay đang cố duy trì sự cân bằng mong manh giữa các sắc tộc và tôn giáo trong nội bộ nước mình. Sự gia tăng về số lượng người Sunni phần nào đe dọa phá vỡ tình hình an ninh hiện tại mà chính phủ các nước đang gìn giữ.