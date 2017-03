Trong thế giới “múa mồi”: kỳ 2: Nụ cười và nước mắt...

Mơ ước của Trang Vừa bước chân vào phòng trọ của Trang, hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc máy khâu vẫn còn dở dang đường chỉ. Khi được hỏi về lý do chọn công việc làm vũ công này, Trang khẳng định: “Thích chớ. Thứ nhất là thích. Thứ hai làm gì có nghề nào kiếm được 300.000 đồng một đêm như vậy. Thứ ba là nhảy giống như một cách rèn luyện thân thể”. Từ khi bước chân vào nghề này, Trang biết nhiều người sẽ dị nghị nhưng cô bảo mình không làm gì bậy bạ nên không sợ, đây cũng là công việc bình thường như bao nghề khác. Hiện mỗi tháng Trang kiếm được khoảng 9 triệu đồng từ việc đi nhảy tại các quán bar trong TP hoặc các tỉnh lân cận. Diễn trong TP mỗi đêm được trả khoảng 300.000 đồng, đi tỉnh thì thù lao nhiều hơn (Bình Dương 700.000 đồng, Cần Thơ 1 triệu đồng). Ngoài giờ làm và tập luyện, Trang kiếm thêm thu nhập từ việc may vá rồi bỏ sỉ cho shop thú cưng. Ngoài ra, Trang rao bán sản phẩm túi xách… trên mạng Internet, các diễn đàn. Số tiền kiếm được hằng tháng Trang trang trải, phụ giúp gia đình. Chi tiêu trong gia đình hầu như dựa vào Trang. Khi nói về dự định tương lai của mình, cô vũ công 21 tuổi này thổ lộ: “Làm nghề này khoảng hai, ba năm nữa, kiếm được một số vốn mình sẽ chuyển sang kinh doanh những món đồ mình tự may. Sau này chỉ muốn có cuộc sống gia đình ổn định”. Khi tiếng nhạc trong phòng tập vang lên, Trang hào hứng, vui vẻ nhảy múa, sống đúng với lứa tuổi của mình. Không còn vướng bận nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ còn lại đam mê, niềm vui, dù chẳng biết cô còn đủ sức bám trụ với nghề thêm bao lâu nữa...