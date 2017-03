Đi trước 20 năm, sao gạo Việt thua Campuchia?

Sản xuất lúa thông minh Dự án sáng kiến sản xuất lúa thông minh tại châu Á (BRIA) là dự án do Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) cùng với một số công ty như Bayer, BASF và Ngân hàng Đức (Deutsche Bank) cũng như các chính phủ Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam phối hợp thực hiện. Các hoạt động tại Việt Nam dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Dự án này có nhiều nội dung, trong đó có việc tổ chức các khóa tập huấn kiến thức cơ bản về quản lý kinh doanh và tiếp thị lúa gạo. Những hộ nông dân sản xuất sẽ được học kỹ năng thiết lập mối quan hệ lâu dài với các nhà máy xay xát và thương lái, cũng như làm thế nào để bán sản phẩm của mình với giá hợp lý trên thị trường. Dự án cũng sẽ kéo khối tư nhân tham gia vào quá trình thúc đẩy sản xuất lúa gạo chất lượng, đảm bảo an toàn và bền vững hơn cho gạo Việt Nam. TS MATHIAS BICKEL, Giám đốc Dự án khu vực,

Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) Xuất gạo dinh dưỡng giá 1.000 USD/tấn sang Mỹ Đang có một số doanh nghiệp Việt xuất khẩu những loại gạo có giá trị dinh dưỡng cao, có khả năng điều trị bệnh, tốt cho sức khỏe như gạo lứt, gạo tím than, gạo đỏ… Đây là hướng đi cạnh tranh cho gạo Việt bên cạnh những loại gạo đặc sản, gạo thơm. Không chỉ khai thác riêng đối tượng khách hàng cao cấp, giá cả cao mà tạo được thương hiệu ít ai cạnh tranh. Hiện tại, công ty chúng tôi xuất khẩu gạo tím than, gạo lứt với giá cao trên 1.000 USD/tấn sang Mỹ, Trung Quốc, Nhật và những thị trường khó tính khác với hợp đồng rất ổn định. Ông PHẠM THÁI BÌNH, Giám đốc Công ty TNHH Trung An