Phải tìm ra ai đứng sau Vinastas

Có quyền yêu cầu Vinastas cung cấp thông tin về nhà tài trợ TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa Luật ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng thông tin nước mắm có asen mà Vinastas công bố là không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến DN nước mắm truyền thống, có lợi cho DN nước mắm công nghiệp. Vấn đề quan trọng khi muốn xử lý trường hợp trên là phải tìm ra ai, DN nào đứng sau Vinastas. Theo Luật Cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh có quyền yêu cầu Vinastas cung cấp thông tin về DN tài trợ; có thể chứng minh DN đó có hành vi gièm pha DN khác theo Điều 43 Luật Cạnh tranh. Cụ thể theo luật, cấm DN gièm pha DN khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của DN đó. Về phía Vinastas, hội này đã không làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình; đã đưa ra thông tin không khách quan, định hướng sai cho NTD. Do đó, cơ quan chủ quản của hội này có thể xử lý vi phạm của hội theo điều lệ hội và quy định quản lý hội, thậm chí giải tán hội. “Chưa đúng chuẩn mực tác nghiệp” Ngày 23-10, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, nói trong vụ việc liên quan đến nước mắm, chưa thể kết luận được các báo có sai phạm hay có động cơ gì, tuy nhiên có một số tờ báo đưa thông tin chưa cân nhắc kỹ. “Bởi lẽ một đơn vị có tính chất hội nghề nghiệp là Vinastas đưa ra kết luận không được giải thích rõ ràng, chưa có sự phối hợp của cơ quan nhà nước thì báo chí cần phải cân nhắc nhìn nhận xem đưa thông tin ấy thì có lợi hay không có lợi cho nhân dân, DN, nền kinh tế; cần kiểm chứng độ tin cậy đến đâu… chứ không chỉ thông tin một chiều” - ông Minh nói. Cùng ngày, tại buổi giao lưu trực tuyến “Cuộc chiến nước mắm và nỗi niềm người sản xuất truyền thống”, do báo Nông Thôn Ngày Nay/báo điện tử Dân Việt tổ chức, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia, bày tỏ: “Có thể có một số tờ báo có động cơ nhưng có một số báo khác không có động cơ song do chạy theo thông tin, đuổi theo mạng xã hội nên không đủ bình tĩnh, chín chắn thông thường để kiểm tra nguồn tin và không có nguồn tin để đảm bảo cho thông tin của mình". Cũng theo ông Tuyến, chưa nói đến “thuyết âm mưu”, nghi vấn động cơ, chỉ riêng về mặt tác nghiệp, vụ này là “nỗi hổ thẹn” của báo chí khi đưa tin không đúng tiêu chuẩn tác nghiệp. VIẾT THỊNH