Phát hiện bút bi có thể tẩy xóa nhập vào Việt Nam

Thông tin từ Cục Hải quan TP HCM, loại bút bi nêu trên nhìn bề ngoài không khác gì so với bút bi bình thường. Tuy nhiên, sau khi viết trên giấy, chỉ cần dùng bật lửa hơ nóng nhẹ dưới mặt trang giấy hoặc dùng đầu tẩy của bút là có thể xóa hoàn toàn nội dung đã viết.

Loại bút Pilot Frixion.

Cũng theo Cục Hải quan TP HCM, Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 của Chính phủ không quy định mặt hàng này thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có giấy phép. Nhưng loại bút bi này là mặt hàng nhạy cảm do có thể tẩy xóa chữ dễ dàng, nguy cơ trở thành công cụ cho các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo khi ký kết hợp đồng, ký kết vay tiền..., gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện doanh nghiệp nhập lô hàng 200 chiếc bút bi “ma thuật” nói trên đã phải tái xuất lô hàng, không được phép nhập vào Việt Nam.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên bút “ma thuật” bị cơ quan chức năng phát hiện. Tháng 9-2013, hải quan TP HCM cũng đã phát hiện loại bút bi có tính năng xóa chữ sau khi viết. Kiện hàng nặng 4,7 kg trên được khai báo nhập khẩu vào cuối tháng 8-2013 thông qua đường hàng không với trị giá 4.670 Yen.

Ngay sau vụ việc, Tổng cục Hải quan đã có thông báo tình hình thực tế phát sinh việc nhập khẩu mặt hàng trên để Bộ Công thương xem xét, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp.

Có thể tẩy được chữ viết dễ dàng.

Theo tìm hiểu của ICTnews tại thị trường trong nước, hiện nay loại bút bi có khả năng xoá chữ viết tương tự loại bút vừa bị phát hiện vẫn được rao bán công khai trên mạng với giá từ 70.000 - 95.000 đồng/chiếc tuỳ nơi với tên gọi Frixion Pilot, Firixon Ball3 với 3 loại ruột mực khác nhau là màu xanh, đen, đỏ. Hầu hết được quảng cáo xách tay từ Nhật Bản.

Dưới thông tin rao bán sản phẩm, hầu hết các điểm bán đều đưa ra lưu ý sử dụng khiến bất cứ ai cũng phải… giật mình: Đây là loại mực có thể tẩy xoá dễ dàng, không dùng để viết và ký những giấy tờ pháp lý, hợp đồng, văn bản, giấy tờ, các tài liệu liên quan tới pháp luật.

Loại bút này chỉ tẩy được khi dùng đúng loại tẩy gắn kèm theo ở đầu bút. Mực bút không tự động biến mất, để vài tháng sau vẫn có thể tẩy được bình thường.

Cùng với đó, nếu được hơ nóng ở nhiệt độ trên 70 độ C mực bút sẽ biến mất và có thể xuất hiện trở lại ở môi trường nhiệt độ dưới -18 độ C.

Theo congnghe/NLĐO