Sử dụng điện càng nhiều, tiền nộp càng tăng cao!

Xài điện càng nhiều, tiền điện càng tăng cao theo cấp lũy tiến. Ảnh: Hoa Việt Cường

Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chia sẻ tại cuộc tọa đàm “Điều hành giá điện theo cơ chế thị trường" do Cổng thông tin Bộ Công Thương tổ chức chiều 10-7.

Ông Tri cho biết, mức chi trả của từng hộ dân phụ thuộc vào số lượng điện mà hộ đó tiêu thụ. Nếu tiêu thụ càng nhiều thì số tiền điện phải trả lại càng cao hơn. Giá điện được quy định theo bậc thang lũy tiến, vì vậy, càng dùng nhiều thì mức giá ở sau càng cao hơn. Vậy nên khi dùng nhiều số kWh điện thì khách hàng sẽ phải trả nhiều hơn.

Ông Tri dẫn chứng nếu một hộ khách hàng dùng 300kWh/tháng thì sẽ phải trả khoảng 609.000 đồng. Nhưng nếu dùng lên 450kWh/tháng thì sẽ phải trả khoảng 1.026.000 đồng. Nếu dùng lên đến 600kWh/tháng thì phải trả thêm khoảng 1.400.000 đồng. “Số tiền tăng lũy tiến, EVN mong muốn khách hàng cần phải kiểm soát được lượng điện tiêu thụ của mình, để làm sao cho sản lượng tiêu thụ từng tháng không tăng vượt quá mức ngân sách phải chi trả”- Ông Tri lý giải.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) cho rằng, theo thông lệ về biểu giá thì các nước đều áp dụng biểu giá tính điện lũy tiến cho khách hàng thuộc hộ sử dụng sinh hoạt. Hiện nay 10 nước trong ASEAN đều áp dụng biểu giá tính lũy tiến cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Việc áp dụng biểu giá lũy kế cho khách hàng sử dụng sinh hoạt với mục đích là khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu và xem xét lại cơ cấu biểu giá bán lẻ để có những điều chỉnh phù hợp hơn với thực tế khách hàng sử dụng sinh hoạt ở Việt Nam.

Về hóa đơn tiền điện tăng bất thường trong tháng 5 và 6, ông Tri cho biết, hai tháng qua, cả nước đã trải qua thời điểm nắng nóng cao điểm, có ngày trên 40 độ C. Trong những ngày đó, nhu cầu của cả hệ thống điện tăng trên 520 triệu kWh/ngày. Thông thường thì lượng tiêu thụ điện thường dưới 500 triệu kWh. Hiện nay người dân đang sử dụng rất nhiều các thiết bị để làm mát, nhiều nhà chạy điều hòa, tăng cường quạt và các cửa hàng tăng cường sản xuất nước đá,.... Thực tế tiêu thụ điện chung của cả hệ thống điện Việt Nam hai tháng này tăng hơn khoảng 30-40% so với tháng trước.

Lãnh đạo EVN khuyến cáo người dân nên sử dụng điều hòa nhiệt độ trong ngày nắng nóng ở mức hợp lý. Nếu người dân đặt nhiệt độ ở khoảng 26-27 độ C trở lên thì sẽ tiết kiệm điện hơn, nếu chúng ta để nhiệt độ ở 18-20 độ C thì lượng tiêu thụ điện sẽ tăng cao. Nếu giảm đi 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ có thể tăng từ 7-10%.