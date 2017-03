Đang ăn cơm lại bị chồng tát vào mặt

HĐXX nhận định nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo là do chuỗi hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân gây ra làm cho bị cáo bị kích động mạnh về mặt tinh thần. Hơn nữa trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế. Sau khi phạm tội đã ra đầu thú, đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường khoản tiền nào nên tòa xử phạt mức án như trên.

Theo hồ sơ, năm 2006, Tở và Phan Văn Lượm chung sống như vợ chồng và có hai con chung. Trong quá trình chung sống, Lượm thường xuyên uống rượu về vô cớ chửi, dùng dao, cây, đá… đánh Tở. Chính quyền địa phương răn đe, giáo dục và Lượm cam kết nhiều lần nhưng vẫn không sửa chữa.

Sáng 27-2, sau khi uống rượu về, Lượm chửi và dọa đánh Tở. Sau đó, Lượm sang nhà hàng xóm rồi rủ em vợ về tiếp tục uống và ngủ tại nhà. Chiều thức dậy, thấy Tở đang ăn cơm, Lượm bất ngờ tát vào mặt. Lượm còn cầm cục đá mài ném Tở nhưng không trúng. Sau đó, Lượm tiếp tục lấy khúc gỗ vuông đánh Tở nhưng được can ngăn. Tuy vậy, Lượm lại vào nhà tìm cây tiếp tục đánh vợ. Không kiềm chế được tức giận, Tở xông vào vật ngã Lượm rồi lấy khăn tắm xiết cổ Lượm đến chết. Gây án xong, Tở đến Công an xã Khánh Bình, huyện An Phú đầu thú.

DUY BÌNH