Ông Huỳnh Văn Nén chính thức được tự do

Ngày 28-11, tại hội trường trụ sở UBND thị trấn Tân Minh, Hàm Tân (Bình Thuận), lãnh đạo CQCSĐT, VKSND và TAND tỉnh Bình Thuận đã đến gặp mặt ông Huỳnh Văn Nén, người bị án tù chung thân trong vụ giết bà Lê Thị Bông.



Đại tá Phạm Thật bắt tay công dân Huỳnh Văn Nén sau khi công bố, trao quyết định đình chỉ bị can. Ảnh: Phương Nam

Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng CQCSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đã công bố và trao quyết định đình chỉ bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén. Quyết định này nhấn mạnh “Sau khi tiến hành điều tra thấy hành vi của bị can Huỳnh Văn Nén không cấu thành tội phạm, giết người, cướp tài sản”.

Như vậy sau 17 năm năm tháng năm ngày bị bắt giam và được tại ngoại để chữa bệnh từ ngày 22-10 đến nay, ông Huỳnh Văn Nén đã chính thức được tự do.

Không thể phát biểu nên lời, ông Nén ngồi lặng người trên ghế. Đại diện các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã đến bắt tay, an ủi ông Nén. Ngay tại buổi công bố quyết định đình chỉ bị can, đại diện TAND tỉnh Bình Thuận và gia đình ông Nén sau khi trao đổi đã thống nhất sáng 3-12 TAND tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành xin lỗi công khai ông Nén.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phạm Thật cho biết vụ án giết chết bà Lê Thị Bông vào đêm 23-4-1998 tại Tân Minh vẫn đang được CQĐT tiến hành làm rõ. Theo Đại tá Thật, CQĐT đã bắt giữ được nghi phạm giết chết bà Bông và đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý.