Trả đơn kiện đòi bồi thường oan vụ ‘Ai biểu khai gian’

Theo thông báo, quyết định của VKSND tỉnh Đồng Nai là quyết định trong lĩnh vực tư pháp do cơ quan tư pháp ban hành, không phải là quyết định hành chính nên không phải là đối tượng khởi kiện hành chính, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa.

Trước đó, anh Đại được cả hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên không phạm tội hiếp dâm trẻ em, kết thúc hơn 1.000 ngày (gần ba năm) bị giam oan. Suốt bảy năm qua, anh Đại liên tục yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai xin lỗi, bồi thường oan.

VKSND tỉnh Đồng Nai bác đơn vì “từ lời khai nhận tội ban đầu của Đại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú đã tiến hành khởi tố bị can. Sau khi vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý theo thẩm quyền thì Đại không thừa nhận thực hiện hành vi hiếp dâm. Như vậy, Đại đã có hành vi cố ý khai báo gian dối để che giấu tội phạm, gây cản trở hoạt động điều tra chứng minh người phạm tội, dẫn đến vụ án xảy ra nhưng chưa xử lý được người phạm tội. Như vậy, Đại không được bồi thường”.

VŨ HỘI