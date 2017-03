Trả hồ sơ vụ công an đánh chết học sinh vì điều tra lại chưa đủ

Ngày 30-12, ông Ngô Văn Phước, Viện phó VKSND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), xác nhận TAND huyện này vừa hoàn trả hồ sơ vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh để điều tra bổ sung.

“TAND huyện Vạn Ninh yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ thêm các yêu cầu của tòa phúc thẩm khi hủy bản án sơ thẩm để việc xét xử đảm bảo chặt chẽ, không bỏ lọt tội phạm” - ông Phước cho biết thêm. Theo một nguồn tin khác, trước đó, TAND huyện Vạn Ninh đã thỉnh thị ý kiến TAND tỉnh Khánh Hòa trước khi đưa ra xét xử lại sơ thẩm vụ án này. Tuy nhiên, TAND tỉnh cho rằng kết quả điều tra lại chưa đáp ứng các yêu cầu trong bản án phúc thẩm khi hủy án sơ thẩm trước đây.



Hai bị cáo cựu công an xã tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TẤN LỘC

Theo hồ sơ, chiều 29-12-1013, Lê Tấn Khỏe (16 tuổi, ngụ xã Vạn Long) dùng vỏ chai nước khoáng ném trúng người em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh).

Sau khi hai nhóm thiếu niên đã giải hòa, Lê Minh Phát (25 tuổi, Công an xã Vạn Long) vô cớ đuổi bắt, đánh đập, còng tay em Thạch rồi cùng Lê Ngọc Tâm (32 tuổi, Công an xã Vạn Long) đưa em học sinh này đến trụ sở công an xã đánh tiếp. Sau khi được gia đình bảo lãnh về nhà, đến sáng 31-12-2013 em Thạch chết khi đang cấp cứu tại tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 11-2014, TAND huyện Vạn Ninh phạt Lê Minh Phát sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích, chín tháng tù về tội bắt người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là sáu năm chín tháng tù; Lê Ngọc Tâm chín tháng tù cho hưởng án treo về tội bắt người trái pháp luật, Lê Tấn Khỏe ba năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Xét xử phúc thẩm ngày 23-3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. Trong đó, bản án phúc thẩm yêu cầu phải làm rõ Lê Minh Phát có dùng mũ bảo hiểm đánh em Thạch hay không; làm rõ hành vi bắt người trái pháp luật với vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Trung Thắng, phó công an xã Vạn Long… Ngoài ra, tòa án cấp sơ thẩm đã không áp dụng các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Phát là phạm tội có tính chất côn đồ, phạm tội đối với trẻ em khi lượng hình.

Kết quả điều tra lại và cáo trạng mới xác định Phát có dùng mũ bảo hiểm ném trúng vào lưng em Thạch nhưng lại cho rằng Phát không dùng chiếc mũ này đánh vào đầu nạn nhân. Mặt khác, cả kết quả điều tra lại và cáo trạng mới cho rằng không có căn cứ xử lý Huỳnh Trung Thắng về hành vi bắt người trái pháp luật.