Trả hồ sơ vụ 'không là cha vẫn bị tội'

Nên giám định ADN để minh oan cho lãnh đạo VKS Tại tòa, LS Huỳnh Phước Hiệp đề nghị HĐXX đưa ông C. (từng là lãnh đạo VKS huyện An Phú) vào vụ án với tư cách là người liên quan. Bởi lời khai của L. có nhắc đến ông C. nhưng cơ quan điều tra, VKS không lấy lời khai của ông C. Đồng thời, LS Hiệp cũng đề nghị làm rõ các cuộc gọi của ông C. cho L. ngay thời điểm gia đình ông Sơn hỗ trợ 300 triệu đồng cho gia đình L. (vì thấy gia cảnh L. khó khăn, con bị bệnh). Đại diện VKS cho rằng không có căn cứ ông C. có liên quan nên không mời làm việc. Trong khi đó, HĐXX không có ý kiến gì về đề nghị của LS Hiệp. Về vấn đề này, các chuyên gia pháp luật từng phát biểu trên Pháp Luật TP.HCM rằng cần trưng cầu giám định ADN ông C. để làm rõ và minh oan cho ông C. “Nếu không, dư luận sẽ xầm xì, không tốt cho uy tín của ông C. khi ông vẫn còn đang công tác trong ngành kiểm sát” - một luật sư nhận định thêm ngay sau phiên tòa hôm qua, 26-2.