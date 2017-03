Hải quân Việt Nam và phòng vệ biển Nhật Bản huấn luyện chung

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Sugimoto Masaharu (Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản - là trưởng đoàn phía Nhật Bản) cho biết: Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản hết sức coi trọng mối quan hệ và xác định Việt Nam là đối tác chiến lược trong đó có vấn đề an ninh trên biển. Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động chấp pháp trên biển Đông. “Biển Đông đối với Nhật Bản rất quan trọng. Do đó các vấn đề về an ninh, hàng hải trên biển Đông rất được chúng tôi quan tâm” - Đại tá Sugimoto Masaharu nói thêm.

Được biết hai trục hạm Kirisame và Asayuki được trang bị những vũ khí tối tân như hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, tổ hợp vũ khí đánh gần, tổ hợp tên lửa đối hạm, pháo 76 mm, hai tổ hợp phóng ngư lôi… cùng trực thăng SH-60K và SH-60J.

LÊ PHI