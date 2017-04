Tại sao ông Tập không đi chuyên cơ đến Mỹ?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump bằng máy bay thương mại Boeing 747-400 của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China, chứ không phải bằng chuyên cơ như các tổng thống Mỹ vốn được trang bị cả đội chuyên cơ Không lực Một.



Theo Palm Beach Post, hiện diện trên đường băng sân bay quốc tế Palm Beach trong lúc hai ông Trump và Tập gặp nhau là chiếc chuyên cơ Không lực Một chở ông Trump và chiếc Boeing 747-400 chở ông Tập từ Trung Quốc sang.



Chiếc Boeing 747-400 chở Chủ tịch Tập từ Trung Quốc sang Mỹ đậu ở sân bay quốc tế Palm Beach (Florida) ngày 6-4. Ảnh: TWITTER



Trung Quốc không có đội chuyên cơ riêng dành cho Chủ tịch nước. Thay vào đó có hai chiếc máy bay thương mại Boeing 747-400 mang số hiệu B-2447 và B-2472 của Air China thường được dùng chở các lãnh đạo Trung Quốc công du.

“Không có máy bay đặc biệt cho các lãnh đạo Trung Quốc, mà chúng do hãng Air China cung cấp” – một quan chức ngoại giao Trung Quốc từng nói với China Daily. Theo quan chức này, bảo đảm an toàn và tránh lãng phí là hai lý do chính các lãnh đạo Trung Quốc không đi chuyên cơ riêng mà dùng máy bay thương mại: “Máy bay có hàng trăm bộ phận và nếu không được sử dụng thường xuyên thì sẽ không an toàn”.

Theo South China Morning Post, trước mỗi chuyến đi, các chiếc Boeing 747-400 này được trang bị thêm sofa và giường ngủ, kiểm tra an ninh và lựa chọn phi hành đoàn. Thường thì công tác này mất khoảng một tháng.

Sau tái thiết kế, trong máy bay sẽ có một phòng khách, một phòng ngủ, một văn phòng làm việc - chiếm diện tích khoảng 1/3 máy bay. Sau mỗi chuyến đi của lãnh đạo, các máy bay này lại được đưa về trạng thái máy bay chở khách thông thường.





Vợ chồng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ trên chiếc Boeing 747-400 của hãng Air China ngày 6-4. Ảnh: REUTERS



Điều này nghe có vẻ rất lạ khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có chuyên cơ riêng. Thật ra trước đây Trung Quốc cũng đã có lần định thiết kế một máy bay thành chuyên cơ cho lãnh đạo, giống như Không lực Một của Mỹ. Đó là vào năm 2001, một máy bay chở khách được tân trang tại sân bay quốc tế San Antonia (Mỹ) để trở thành chuyên cơ riêng cho Chủ tịch Giang Trạch Dân. Tuy nhiên sau khi được đưa về Bắc Kinh, Trung Quốc phát hiện có tới 27 thiết bị nghe lén giấu trong chiếc máy bay, theo Wall Street Journal.

Trung Quốc không khẳng định cũng không phủ nhận việc này. Nhưng kể từ đó Trung Quốc không có thêm kế hoạch trang bị chuyên cơ cho lãnh đạo.