Các nước quy định thế nào về thuế thu nhập cá nhân? 08/08/2025 06:51

Thuế TNCN là một trong những nghĩa vụ tài chính quan trọng đối với người lao động tại Trung Quốc, bao gồm cả công dân Trung Quốc lẫn người nước ngoài có thu nhập phát sinh tại nước này. Việc hiểu rõ cách tính thuế không chỉ giúp cá nhân quản lý tài chính hiệu quả mà còn giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật sở tại.

. Tại Trung Quốc, cá nhân cư trú từ 183 ngày trở lên trong một năm dương lịch được xem là “người cư trú” và phải nộp thuế trên toàn bộ thu nhập trong nước lẫn nước ngoài, theo trang shanghai.gov.cn.

Đối với nhóm này, thuế được tính theo năm, áp dụng biểu thuế lũy tiến với bảy bậc thuế từ 3% đến 45%, tùy vào mức thu nhập sau khi trừ đi các khoản giảm trừ theo quy định. Mỗi cá nhân cư trú được giảm trừ mức chuẩn là 60.000 nhân dân tệ mỗi năm (tương đương khoảng 8.500 USD), chưa kể các khoản giảm trừ đặc biệt như bảo hiểm, giáo dục con cái, chăm sóc người thân, v.v.

Sau khi giảm trừ, phần thu nhập còn lại sẽ được tính thuế theo biểu lũy tiến. Bên cạnh đó, với mỗi mức thuế sẽ có thêm phần khấu trừ nhanh kèm theo (được nêu rõ trong bảng biểu thuế).

Công thức tính: Thuế phải đóng = (thu nhập chịu thuế x mức thuế) - khấu trừ nhanh.

Với những người nước ngoài làm việc ngắn hạn hoặc cư trú dưới 183 ngày, họ được phân loại là “cá nhân không cư trú” và thuế được tính riêng theo từng tháng hoặc từng lần phát sinh thu nhập.

Mức giảm trừ tiêu chuẩn áp dụng là 5.000 tệ/tháng (khoảng 710 USD), và phần thu nhập còn lại được áp dụng biểu thuế lũy tiến tương tự như người cư trú, nhưng theo tháng thay vì năm. Ví dụ, nếu thu nhập chịu thuế là 20.000 tệ, thì thuế suất là 20% và được trừ thêm 1.410 tệ (khấu trừ nhanh).

Chính phủ Thái Lan áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân (PIT) đối với tất cả cá nhân, bao gồm cả người cư trú và không cư trú, nếu có thu nhập phát sinh từ việc làm hoặc hoạt động kinh doanh tại Thái Lan, bất kể khoản tiền đó được chi trả trong hay ngoài lãnh thổ. Điều này đồng nghĩa, nếu một cá nhân làm việc tại Thái Lan nhưng nhận lương từ nước ngoài, họ vẫn phải nộp thuế theo quy định, theo trang taxsummaries.pwc.com.

Đặc biệt, từ năm thuế 2024, Thái Lan siết chặt quản lý đối với thu nhập nước ngoài của cá nhân cư trú. Cụ thể, nếu người cư trú có thu nhập phát sinh ngoài Thái Lan và chuyển tiền về Thái Lan, dù toàn bộ hay một phần, trong cùng năm hoặc các năm tiếp theo, thì khoản thu nhập đó cũng sẽ bị đánh thuế. Trước đó, nếu tiền chưa được chuyển về nước, người nộp thuế có thể không phải kê khai, nhưng theo quy định mới, điều này sẽ không còn áp dụng.

Hiện nay, Thái Lan áp dụng biểu thuế thu nhập cá nhân theo lũy tiến từng bậc, từ 5% đến 35%, tùy thuộc vào mức thu nhập ròng trong năm. Cụ thể, thu nhập từ 0 đến 150.000 baht (khoảng 4.200 USD) được miễn thuế. Các mức cao hơn lần lượt chịu thuế suất 5%, 10%, 15% cho đến mức cao nhất là 35% với phần thu nhập vượt quá 5 triệu baht (khoảng 139.000 USD).

Singapore

Theo trang web của công ty kiểm toán PWC, mọi thu nhập phát sinh tại Singapore hoặc có nguồn gốc từ Singapore đều phải chịu thuế, dù cá nhân nhận thu nhập đó có cư trú tại Singapore hay không.

Cá nhân cư trú tại Singapore chỉ phải nộp thuế với thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài nếu họ nhận khoản thu nhập đó tại Singapore thông qua một quan hệ hợp danh trong nước.

Cá nhân cư trú tại Singapore được hưởng một số khoản giảm trừ và khấu trừ thuế, và áp dụng mức thuế lũy tiến từ 0% đến 24%. Trong khi đó, cá nhân không cư trú không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào và phải nộp thuế theo mức cố định 24%.

Tuy nhiên, với thu nhập từ việc làm, cá nhân không cư trú được áp dụng mức thuế ưu đãi: nộp theo mức cố định 15% hoặc theo biểu thuế lũy tiến dành cho cư dân (bao gồm cả giảm trừ) tùy theo mức nào cao hơn. Chính sách ưu đãi này không áp dụng cho các giám đốc không cư trú.

Theo trang Global Link Asia, những người có thu nhập dưới 20.000 SGD không phải nộp thuế, nhưng vẫn có thể phải nộp tờ khai thuế nếu cơ quan thuế Singapore yêu cầu. Ngoài ra, các hỗ trợ có thể được cấp dựa trên độ tuổi, điều này có thể làm giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp ở Singapore.

Ví dụ: Nếu thuế thu nhập cá nhân tính thuế là 80.000 SGD thì thuế thu nhập cá nhân ở Singapore phải đóng là:

(20.000 x 0%) + (10.000 x 2%) + (10.000 x 3,5%)+ (40.000 x 7%) = 3.350 SGD.

Năm tính thuế 2025, tất cả cá nhân cư trú sẽ được giảm thuế 60% trên số thuế phải nộp, với mức giảm tối đa là 200 SGD.

Cá nhân không cư trú tại Singapore phải nộp thuế theo mức cố định 24%, trừ trường hợp thu nhập từ việc làm được áp dụng mức thuế cố định 15% hoặc biểu thuế lũy tiến dành cho cá nhân cư trú (bao gồm cả giảm trừ), tùy theo mức nào cao hơn.