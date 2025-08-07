Thuế đối ứng 20% của Mỹ: Doanh nghiệp Việt bước vào chặng đường mới 07/08/2025 07:45

(PLO)- Với mức thuế Mỹ 20% đã rõ ràng, các doanh nghiệp phải hành động ngay lập tức để củng cố nội lực, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm những thị trường ngách.

Sau một thời gian thảo luận với nhiều cung bậc cảm xúc, cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đã có thể "thở phào nhẹ nhõm". Mức thuế đối ứng của Mỹ không còn là ẩn số, mà đã được ấn định ở một con số cụ thể, mang lại sự chắc chắn cần thiết để hoạch định cho tương lai.

Tin vui từ những nỗ lực đàm phán

Mới đây (1-8), Bộ Công Thương đã chính thức thông tin về kết quả đàm phán thương mại với Mỹ. Theo đó, rạng sáng cùng ngày (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, trong đó quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho hàng hóa Việt Nam từ 46% xuống còn 20%.

Đây là thành quả của một quá trình đàm phán bền bỉ kéo dài từ cuối tháng 4, với nhiều phiên làm việc ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn, cùng sự tham gia của nhiều bộ, ngành đã có các cuộc thảo luận sâu rộng với Đại diện thương mại và Bộ trưởng Thương mại Mỹ.

Với thông tin chính thức này, phản ứng "nửa mừng, nửa lo" trước đây của doanh nghiệp đã chuyển thành sự nhẹ nhõm và cái nhìn lạc quan hơn. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM, nhận định mức thuế Mỹ 20% là một thách thức so với mức thuế 15% mà ngành dệt may đang đóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mức khởi điểm đàm phán là 46%, kết quả thuế 20% giúp cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh của dệt may Việt Nam.

Ngành dệt may Việt Nam đối mặt thách thức kép là mức thuế Mỹ 20% và nỗi lo đảm bảo đời sống cho người lao động. Ảnh: Q.HUY

Tương tự, trong lĩnh vực thủy sản, một lãnh đạo công ty xuất khẩu cá tra từng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng Việt Nam vẫn có lợi thế về thuế so với các đối thủ cạnh tranh. Giờ đây, sự lạc quan đó càng được củng cố. Vị này cho rằng Việt Nam vẫn có lợi thế về thuế so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt khi Bộ Thương mại Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế chống bán phá giá là 0 USD/kg cho phần lớn doanh nghiệp Việt.

Dù vậy, một số doanh nghiệp tôm vẫn còn đó nỗi lo về việc "thuế chồng thuế" với các loại thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp khác, cho thấy chặng đường phía trước vẫn cần nhiều nỗ lực. "Dù Mỹ có thể áp dụng thuế đối ứng thấp hơn mức công bố ban đầu thì chúng tôi cũng đang oằn mình với xuất khẩu", đại diện một doanh nghiệp tôm lớn nhận xét.

Với mức thuế Mỹ 20%, doanh nghiệp tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế hàng Việt trên trường quốc tế. Ảnh: Q.HUY

Thách thức không chỉ thuế suất

Nhiều công ty dệt may cho hay, bài toán lớn nhất của ngành dệt may hiện nay là biên lợi nhuận cực kỳ mỏng do áp lực cạnh tranh toàn cầu về giá cả. Song song đó, chi phí đời sống của người lao động ngày càng tăng cao, tạo thêm gánh nặng chi phí đầu vào không thể xem nhẹ. Giải pháp trọng tâm mà các doanh nghiệp dệt may đang theo đuổi là tự nỗ lực cải tiến năng suất và tinh gọn bộ máy để giảm giá thành sản phẩm.

Nỗi lo lớn nhất của các doanh nghiệp dệt may hiện nay chính là làm sao đảm bảo được đời sống cho người lao động. Đây là một ngành sử dụng lực lượng lao động rất đông đảo. Việc ổn định việc làm và thu nhập cho hàng triệu công nhân không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là yếu tố sống còn của ngành. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM

Các doanh nghiệp dệt may đang nỗ lực cải tiến năng suất và tinh gọn bộ máy để giảm giá thành sản phẩm. Ảnh: Q.HUY

Về phía các doanh nghiệp khác, ông Nguyễn Trung Dũng, CEO của DH Foods, nhìn nhận mức thuế Mỹ 20% sẽ tác động đáng kể tới giá bán, nhất là với hình thức xuất khẩu CIF (giá tại cảng đích, người bán chịu chi phí vận chuyển và bảo hiểm).

Ông Dũng cho biết công ty chủ yếu xuất khẩu theo hình thức FOB (giá tại cảng đi, người mua chịu chi phí vận chuyển), tỉ trọng xuất sang Mỹ chưa lớn. Tuy nhiên, ông khẳng định nếu thuế tăng, công ty chắc chắn sẽ có phương án hỗ trợ bạn hàng.

Nỗi lo mang tên "sân nhà"

Thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy một bức tranh rộng lớn và cân bằng hơn. Quá trình đàm phán đã thảo luận sâu rộng nhiều vấn đề như quy tắc xuất xứ, nông nghiệp, thương mại số, chuỗi cung ứng....

Quan trọng hơn, Bộ Công Thương khẳng định hai bên sẽ tiếp tục hướng đến một thỏa thuận toàn diện dựa trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Điều này cho thấy các nhà đàm phán đã tính đến những lo ngại và đang nỗ lực thúc đẩy một mối quan hệ kinh tế, thương mại hài hòa lợi ích, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Chuyên gia kinh tế TS Huỳnh Phước Nghĩa cho rằng với mức thuế Mỹ 20% đã rõ ràng, các doanh nghiệp phải hành động ngay lập tức để củng cố nội lực, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm những thị trường ngách. Bởi lẽ, sự thành bại không chỉ đến từ một tin tức tích cực, mà đến từ khả năng giải quyết đồng bộ các vấn đề về chi phí, cạnh tranh và đổi mới sản phẩm của chính doanh nghiệp.

Chuyên gia cho rằng lo ngại lớn nhất không phải mức thuế Mỹ 20% mà là sự cạnh tranh khốc liệt ngay trên sân nhà giữ hàng nội và hàng ngoại nhập. Ảnh: Q.HUY

Một kịch bản trong đó một số sản phẩm ngoại nhập thuế về 0, hưởng lợi từ các hiệp định thương mại, sẽ tạo ra một áp lực cạnh tranh khổng lồ lên các nhà sản xuất trong nước. “Khi đó, cuộc chiến về giá cả, chất lượng và thương hiệu ngay tại Việt Nam mới thực sự khốc liệt” - TS Nghĩa cảnh báo và cho rằng doanh nghiệp Việt buộc phải thực hiện một cuộc cách mạng từ bên trong, rà soát và tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng cùng cấu trúc chi phí. Sự tinh gọn này không chỉ để giảm giá thành hàng xuất khẩu nhằm ứng phó với thuế mà quan trọng hơn là để xây dựng một tuyến phòng thủ vững chắc ngay trên sân nhà.

Doanh nghiệp Việt phải chủ động đa dạng hóa sản phẩm, tìm kiếm những thị trường ngách và phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Ảnh: Q.HUY