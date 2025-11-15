10 năm khét tiếng của 'nữ hoàng tiền điện tử Trung Quốc' Tiền Chí Mẫn 15/11/2025 11:00

(PLO)- "Nữ hoàng tiền điện tử" Tiền Chí Mẫn lừa đảo 128.000 nạn nhân ở Trung Quốc rồi "cuỗm sạch" số tiền tương đương 40,2 tỉ nhân dân tệ ra nước ngoài tận hưởng cuộc sống xa hoa, nhưng sau cùng vẫn không qua mắt được cảnh sát Anh và Trung Quốc.

Ngày 11-11, Toà Đại hình ở khu vực Southwark (thủ đô London, Anh) tuyên án tù đối với “nữ hoàng tiền điện tử” Yadi Zhang, 47 tuổi, tên thật là Tiền Chí Mẫn (Qian Zhimin), vì tội rửa tiền bằng tiền điện tử Bitcoin với giá trị lên tới 5 tỉ bảng Anh (6,6 tỉ USD).

Bản án đã khép lại hành trình hơn 10 năm điều tra, phá án của lực lượng an ninh Anh và Trung Quốc chống lại đối tượng cầm đầu phi vụ lừa đảo của một công ty được lập ở TP Thiên Tân (Trung Quốc) năm 2014.

'Nữ hoàng tiền điện tử' và phi vụ khủng ở Trung Quốc

Tiền Chí Mẫn sinh năm 1978 tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Ngay từ năm 2012, bà Tiền đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra Trung Quốc vì liên quan các mô hình kinh doanh đa cấp nhỏ có dấu hiệu bất chính ở tỉnh An Huy và tỉnh Cát Lâm. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa có đủ bằng chứng để kết án đối tượng này.

"Yadi Zhang" (tức Tiền Chí Mẫn) trong biệt thự ở Hampstead khi cảnh sát đột kích vào nhà đối tượng này hồi năm 2018. Ảnh: THE TELEGRAPH

Năm 2014, bà Tiền thành lập công ty “Tianjin Lantian Gree” ở Thiên Tân với danh nghĩa tham gia vào các dự án công nghệ điện tử và blockchain. Thông qua công ty này, bà đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân trên khắp Trung Quốc với tổng số tiền huy động bất hợp pháp lên tới 40,2 tỉ nhân dân tệ (thời giá hiện nay là 5,65 tỉ USD), theo tờ The Paper (Trung Quốc).

Khi bị truy bắt vào tháng 7-2017, bà Tiền đã trốn khỏi Trung Quốc qua ngã Myanmar, sau đó di chuyển tới Malaysia và nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu do St. Kitts và Nevis (một quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung) cấp dưới tên Yadi Zhang, theo tờ The Guardian.

Tại Anh, bà Tiền mua một biệt thự xa hoa ở Hampstead (phía bắc London) và sống ở đó cùng đồng phạm là một phụ nữ người Trung Quốc tên Ôn Giản Tương. Các đối tượng này còn cố gắng mua nhiều bất động sản khác để hợp pháp hoá số tiền điện tử đã lừa đảo được, song các biện pháp chống rửa tiền của Anh đã khiến âm mưu này gặp nhiều khó khăn.

Hai đối tượng này cũng thường xuyên đi du lịch và tận hưởng các dịch vụ cao cấp ở nhiều nước, song luôn né tránh các quốc gia có hiệp định dẫn độ với Trung Quốc.

Bà Tiền Chí Mẫn đi du lịch ở nhiều nơi với tên giả Yadi Zhang trong thời gian sau khi trốn khỏi Trung Quốc. Ảnh: SKY NEWS/Met Police (London, Anh)

Tháng 10-2018, cảnh sát Anh phát hiện cái tên Yadi Zhang là danh tính giả nên đã đột kích vào biệt thự ở Hampstead, thu giữ một máy tính xách tay chứa dữ liệu của hơn 4.700 đơn vị bitcoin – loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, cảnh sát Anh lúc này chưa nắm được thông tin về hành vi lừa đảo của Tiền tại Trung Quốc.

Cảnh sát Anh còn thu giữ một số giấy ghi chú trong nhà bà Tiền, trên đó nhắc tới một số tham vọng của đối tượng này, như được “gặp gỡ một công tước” Anh hay “trở thành nữ hoàng của Liberland”. Liberland là một quốc gia siêu nhỏ tự xưng, không được quốc tế công nhận. “Nước” này yêu sách chủ quyền trên một khu vực không có người sinh sống trên bờ tây sông Danube, nằm giữa Croatia và Serbia.

Hơn 5 năm "nằm im" nhưng sau cùng vẫn xộ khám

Sau vụ đột kích năm 2018, bà Tiền đã bắt đầu thời gian “nằm im” kéo dài 5 năm để tránh bị giới chức Anh chú ý. Tuy nhiên, lực lượng an ninh vẫn theo dõi sát sao các động thái đáng ngờ của bà Tiền và bà Ôn.

Đối tượng Ôn bị bắt vào năm 2022 và bị Toà Đại hình Southwark hôm 24-5-2024 tuyên án 6 năm 8 tháng tù vì tội rửa tiền.

Sau khi mất đi sự hỗ trợ từ bà Ôn, “nữ hoàng tiền điện tử” đã tìm được một trợ thủ khác là ông Ling Seng Hok (người Malaysia). Ông Ling giúp bà Tiền đổi bitcoin thành tiền mặt, cho thuê bất động sản do bà Tiền sở hữu và cố gắng làm giúp bà Tiền làm hộ chiếu giả ở Malaysia hoặc Hong Kong.

Tuy nhiên, chính ông Ling sau đó trở thành đầu mối chính giúp lực lượng an ninh Anh bắt được bà Tiền.

Ảnh từ camera an ninh ghi lại cảnh cảnh sát bắt bà Tiền Chí Mẫn hồi tháng 4-2024 tại TP York (Anh). Ảnh: THE TELEGRAPH

Tháng 4-2024, bà Tiền bị bắt tại TP York, còn ông Ling bị bắt ở TP Leeds, cùng thuộc khu vực Yorkshire (miền bắc Anh). Cảnh sát thu được lượng tiền điện tử trị giá 62 triệu bảng Anh (81,6 triệu USD) và một lượng lớn tiền mặt.

Ngày 29-9 vừa qua, bà Tiền nhận 2 tội sở hữu và giao dịch tài sản có được do hành vi phạm tội. Một ngày sau, ông Ling nhận tội tham gia vào hoạt động rửa tiền. Khung hình phạt tối đa cho mỗi tội danh này là 14 năm tù.

Người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm kinh tế và tội phạm trên không gian mạng của Cảnh sát London - ông Will Lyne nhấn mạnh rằng việc bà Tiền nhận tội trước toà đánh dấu “đỉnh cao của nhiều năm điều tra chuyên sâu” của lực lượng thực thi pháp luật Anh cùng sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Trung Quốc.

Thẩm phán Sally-Ann Hales tại Toà Đại hình Southwark hôm 11-11 nhấn mạnh rằng “động cơ của bị cáo hoàn toàn là lòng tham” và rằng bà Tiền đã “rời Trung Quốc mà không hề nghĩ tới những người mà bị cáo đã đánh cắp khoản đầu tư của họ và tận hưởng một cuộc sống xa hoa trong một thời gian dài”.

Ngày 11-11, bà Tiền bị tuyên phạt 11 năm 8 tháng tù, còn ông Ling lãnh án 5 năm 6 tháng tù.

Hiện nay, giới chức Anh đã thu hồi được hơn 61.000 bitcoin (trị giá 5 tỉ bảng Anh, tương đương 6,6 tỉ USD) của bà Tiền. Đây được coi là vụ việc đơn lẻ thu giữ lượng tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Các công tố viên Anh hồi tháng 10 đã nhắc tới khả năng tiến hành một chương trình bồi thường cho các nạn nhân đã bị bà Tiền lừa đảo ở Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.