Án mạng bất thường của một người Mỹ tại Singapore Bài 2: Bí mật ổ đĩa cứng

Nghi vấn về hành vi đánh cắp thông tin Năm 2012, sau một quá trình điều tra kéo dài, Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố cho rằng thiết bị thông tin do Công ty Hoa Vi sản xuất có thể được sử dụng vào các mục đích do thám. Ủy ban khuyến cáo chính phủ Mỹ không sử dụng các linh kiện do Công ty Hoa Vi và ZTE (một công ty khác cũng của Trung Quốc) chế tạo, bởi vì không có gì bảo đảm rằng hai công ty nói trên “không chịu ảnh hưởng từ một nhà nước nào đó”. Úc ra lệnh cấm Công ty Hoa Vi tham gia vào việc lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc băng thông rộng tại nước này. Tại Anh, Ủy ban Tình báo và An ninh quốc gia vừa kết thúc một cuộc điều tra về “sự hiện diện của Hoa Vi” trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông nhưng chưa công bố chi tiết.