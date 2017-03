Án oan do giám định khoa học hình sự- Bài cuối: Khi định kiến chi phối khoa học

Tại Mỹ, 90% số giấy bạc đang lưu hành có dính cocain

Các chuyên gia của Hội Các nhà hóa học Mỹ đã phân tích các mẫu giấy bạc đang được lưu hành tại hơn 30 thành phố lớn của năm quốc gia là Mỹ, Canada, Brazil, Trung Quốc và Nhật Bản. Kết quả cho thấy giấy bạc của Mỹ bị nhiễm cocain nhiều nhất (90%), sau đó là Canada (85%), Brazil (80%), Trung Quốc (20%) và Nhật Bản (12%). Trong số 17 trung tâm đô thị lớn nhất tại Mỹ, nơi các tờ giấy bạc được đưa đi phân tích, các mẫu đến từ bang Washington bị nhiễm nhiều nhất (95%) và giấy bạc tại Salt Lake City (bang Utah) là sạch nhất. Đây là lần đầu tiên giấy bạc Trung Quốc và Nhật Bản được kiểm tra để phát hiện ra các dấu vết ma túy trên đó và kết quả đã khiến các chuyên gia ngạc nhiên.

Cụ thể, lượng cocain được tìm thấy trên một tờ giấy bạc USD của Mỹ dao động từ 0,006 microgram, tức khối lượng nhỏ hơn một hạt cát vài ngàn lần, cho đến 1,24 microgram, tương đương 50 hạt cát.

Lâu nay các nhà khoa học đều biết rằng các tờ giấy bạc bị dính dấu vết cocain là do quá trình trao đổi mua bán giữa những tay buôn lậu ma túy và người tiêu thụ, hoặc do việc sử dụng tiền giấy cuộn tròn để hít ma túy. Song theo các chuyên gia phân tích, việc lây nhiễm cocain ở mức độ cao như thế đa phần là do các máy đếm tiền gây ra.

(Theo AFP)