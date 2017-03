Cơn bệnh hoạn trong quân đội Mỹ

Nữ quân nhân Mỹ tại Học viện Quân sự Nam Carolina



Các nhà nghiên cứu đã gửi câu hỏi khảo sát tới hơn 1.100 phụ nữ từng phục vụ các cuộc chiến của Mỹ tại chiến trường Iraq và Afghanistan. 48,6% số người được hỏi cho biết họ bị quấy rối tình dục trong suốt thời gian ở vùng chiến sự. Có đến 22,8% số nữ quân nhân cho biết họ bị xâm hại tình dục, bao gồm cả hãm hiếp.



Nghiên cứu của Bộ Cựu chiến binh Mỹ cũng cho thấy hầu hết những người xâm hại tình dục đối với nữ quân nhân Mỹ là các đồng nghiệp nam. 47% nạn nhân nữ cho biết người xâm hại tình dục đối với họ có vị trí cấp bậc cao hơn họ. Điển hình là vụ thiếu tướng Jeffrey A. Sinclair, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Dù 82 quân đội Mỹ ở Afghanistan, đã bị đưa về Mỹ hồi tháng 5 và phải đối mặt với các cáo buộc có hành vi sai trái với nữ quân nhân thuộc quyền.



Đây không phải là lần đầu tiên căn bệnh xã hội này làm Lầu Năm góc đau đầu. Năm ngoái, cả nước Mỹ chấn động khi các vụ liên quan đến hành vi sai trái về tình dục tại căn cứ không quân Lackland, gần thành phố San Antonio bị đưa ra ánh sáng. Trong số 48 nạn nhân được xác định, 35 người có mối quan hệ ngoài công việc với một huấn luyện viên. Những người còn lại là nạn nhân của hành vi cưỡng hiếp, trong số đó có 6 người bị cùng một huấn luyện viên cưỡng bức.



Theo ước tính của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Panetta, có hơn 19.000 vụ tấn công tình dục xảy ra hàng năm trong quân đội. Tuy nhiên, các nhà hoạt động và các cựu sĩ quan quân đội tiết lộ rằng có hàng nghìn vụ lạm dụng không được báo cáo. Có thể nói nạn cưỡng bức trong quân đội Mỹ đã lan rộng đến mức có một so sánh một nữ binh sĩ tại Iraq có khả năng bị đồng đội tấn công nhiều hơn là bị chết vì bom đạn.



Một trong những nguyên nhân làm cho nạn lạm dụng tình dục trong quân đội Mỹ khó ngăn chặn là do các nạn nhân thường không thể theo đuổi đến cùng việc kết tội những người mà họ cho là phạm tội. Chỉ huy các đơn vị lại tìm mọi cách giấu đi vụ việc vì lo ảnh hưởng đến thành tích của đơn vị mình. Nhiều nạn nhân đã bị cấp trên làm cho “thui chột”, đôi khi còn bị hạ cấp khi để lộ ra vụ việc. Một lý do khác là những sĩ quan trẻ bị lạm dụng không muốn báo cáo vì lo sự nghiệp bị hủy hoại. Theo con số thống kê, năm ngoái, 3158 vụ lạm dụng tình dục đã được báo cáo trong quân đội Mỹ. Tuy nhiên chỉ có 529 vụ được đưa ra xét xử.



Vài năm gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L. Panetta đã chú trọng giải quyết vấn đề này nhưng kết quả thu được còn hạn chế. Hạ Nghị sỹ J. Speier của đảng Dân chủ, người thúc đẩy mạnh mẽ việc điều tra các vụ xâm hại tình dục đã phải thốt lên, bất chấp các tuyên bố của các tướng lĩnh và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về việc không khoan nhượng đối với hành động lạm dụng tình dục, tình hình vẫn không chuyển biến và các nữ quân nhân không thể tìm được “nơi trú ẩn an toàn” trong vùng chiến sự.