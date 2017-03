Giờ phút cuối vật lộn trong lửa đạn của đại sứ Mỹ tại Libya

Chiến binh đã nã đạn, thiêu rụi tòa lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi trong đêm 11/9.

Lãnh sự quán Mỹ, tòa nhà thuê nằm ở thành phố miền đông Libya, Benghazi, lần đầu tiên bị “những kẻ cực đoan Libya không rõ danh tính” tấn công vào khoảng 10h tối (giờ địa phương), một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Trong vòng 15 phút, những chiến binh này đã tiến được vào tòa nhà và “bắt đầu xả súng vào tòa nhà chính, phóng hỏa tòa nhà. Nhân viên bảo vệ Libya và nhân viên an ninh trong lãnh sự quán đã bắn đáp trả”, quan chức kể lại.

Cũng theo quan chức này, 3 người, trong đó có đại sứ Chris Stevens, một quan chức an ninh khu vực, quan chức quản trị thông tin Sean Smith, khi đó đã có mặt trong tòa nhà chính. (Khi vụ tấn công xảy ra trong lãnh sự quán Mỹ có khoảng 25-30 người)

Họ bị chia cắt do khói mù đặc. “Quan chức an ninh vùng đã tìm cách thoát ra được ngoài và sau đó ông cùng các nhân viên an ninh khác trở lại tòa nhà đang ngùn ngụt cháy nhằm cứu Chris và Sean.”

“Các nhân viên an ninh đã cố gắng đưa đại sứ ra khỏi tòa nhà, nhưng họ bị chia tách bởi khói mù đặc và đạn bắn xối xả”. Quan chức này cũng cho biết các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy “đôi chút về cảnh tượng kinh hoàng khi đó”.

Người dân Libya cấp cứu một người đàn ông bất tỉnh,được cho là đại sứ Mỹ Stevens tại lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi sau vụ tấn công của chiến binh.

“Và họ sau đó lại quay ngay trở lại, với thêm sự giúp đỡ, để tìm kiếm đại sứ. Đây là một nỗ lực phi thường.”

Cả nhóm tìm thấy thi thể của ông Smith, nhưng không thể tìm thấy đại sứ Stevens. Rồi họ lại bị đẩy lùi ra khỏi tòa nhà bởi khói và làn đạn xối xả.

Các nhân viên an ninh sau đó nỗ lực chiếm lại tòa nhà chính, nhưng họ bị đẩy lùi trước làn đạn ác liệt của phiến quân và phải lánh nạn tại khu nhà phụ gần đó.

Tới khoảng 11h20 tối, họ tiếp tục nỗ lực một lần nữa nhằm chiếm lại tòa nhà chính. Những nhân viên còn lại đã được sơ tán tới khu nhà phụ và sau đó vào khoảng giữa đêm khu nhà này cũng bị tấn công trong khoảng hai tiếng.

“Đó cũng là lúc thêm hai nhân viên Mỹ nữa bị thiệt mạng và 2 người bị thương”, quan chức cho biết.

Vào khoảng 2h sáng, lực lượng Libya đã giúp lực lượng an ninh Mỹ giành kiểm soát tình hình.

“Thực sự có những lúc chúng tôi tin rằng có thể đại sứ Stevens đã ra khỏi tòa nhà và đã được đưa tới một bệnh viện ở Benghazi. Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào về đại sứ vào thời điểm đó.”

“Thi thể ông sau đó đã được trao cho các quan chức Mỹ ở sân bay Benghazi”.

Hiện FBI đã mở một cuộc điều tra về vụ tấn công và những diễn biến quanh cái chết của ngài đại sứ và 3 nhà ngoại giao Mỹ khác.

“Chúng tôi không rõ tình hình từ lúc ngài đại sứ bị chia tách khỏi cả nhóm bên trong tòa nhà bị cháy đến lúc chúng tôi được thông báo ông đã ở trong bệnh viện ở Benghazi”, quan chức này cho hay.

Công tác khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngài đại sứ. “Chúng tôi không thể nói thêm về những kẻ gây ra vụ tấn công này. Đây rõ ràng là một vụ tấn công phức tạp. Chúng tôi sẽ phải điều tra kỹ lưỡng, toàn diện”, quan chức này khẳng định.

Ít nhất 3 người khác đã bị thương trong vụ tấn công và đang được đưa tới Đức cùng với các nhân viên ngoại giao ở Benghazi và Tripoli. Hiện chỉ có một nhóm nhỏ nhân viên chủ chốt còn ở lại sứ quán Mỹ tại Triopli.

Theo Vũ Quý (Dân trí / AFP)