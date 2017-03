IS muốn tuyển mộ khủng bố từ Trung Quốc

Báo New York Times đưa tin bài hát có tựa đề Chiến binh thánh chiến dài bốn phút có nội dung kêu gọi các tín đồ Hồi giáo Trung Quốc cầm vũ khí và sẵn sàng tử vì đạo.

Trung tâm Al-Hayat Media, bộ máy tuyên truyền của IS, đã phát tán các bài hát và bài phát biểu Hồi giáo bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Nga, Bengali, Kurd, Uzbek và bây giờ là tiếng Quan thoại.

Báo Le Figaro (Pháp) ghi nhận mục đích của IS là nhắm đến cộng đồng người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc). Hồi tháng 6, IS từng phát tán băng video nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vốn là tiếng gần với người Duy Ngô Nhĩ. Trong băng có các trẻ em người Duy Ngô Nhĩ mặc quân phục và hô hào sẵn sàng gia nhập IS.

Chuyên gia Pháp Romain Caillet ghi nhận IS có ý đồ lôi kéo toàn bộ tín đồ Hồi giáo Trung Quốc chứ không chỉ người Duy Ngô Nhĩ, đặc biệt là người dân tộc Hồi (gồm 9,8 triệu người theo đạo Hồi, nói tiếng Quan Thoại). Ông nhận định trong nhiều triệu tín đồ Hồi giáo ở Trung Quốc sẽ có hàng ngàn người thuộc đối tượng có thể gia nhập IS. Ngoài ra, tổ chức này còn muốn chứng minh chúng có thể hành động ở mọi nơi.

Chuyên gia Romain Caillet dự báo trong giai đoạn tới IS sẽ xuất bản tạp chí bằng tiếng Quan thoại. Dù vậy, ông nhận định chưa chắc làn sóng tuyên truyền mới của IS sẽ đi kèm với âm mưu khủng bố ở Trung Quốc. Lý do: Trung Quốc không trực tiếp tham gia chiến dịch đánh IS ở Syria mà chỉ đầu tư tiền bạc và chính trị cho Nga.

Theo báo cáo của Công ty Soufan Group, khoảng 300 công dân Trung Quốc đang tham gia hàng ngũ IS ở Iraq và Syria.