Mở lại cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của một sinh viên

Ngày 27-3-2003, cảnh sát Đức phát hiện thi thể của Jeremiah Duggan, hay Jerry, trên tuyến giao thông đông đúc ở ngoại ô Wiesbaden hướng đến sông Rhine. Các nhân chứng cho biết Jerry đã lao ra giữa con đường và bị chiếc Peugeot 406 tông vào và sau đó là chiếc Volkswagen màu xanh đụng tiếp. Lúc xe cứu thương và cảnh sát Đức đến hiện trường tai nạn thì Jerry đã chết vì những vết thương quá nặng trên vùng đầu.

Bà Duggan và di ảnh của Jeremiah Duggan

Cuộc điều tra được cho là qua loa của cảnh sát Đức sau đó kết luận Jerry chết do tự sát. Các nhân chứng được phép rời khỏi hiện trường, những chiếc xe gây tai nạn được di chuyển đi nơi khác trước khi được chụp ảnh và cuộc khám nghiệm tử thi tiến hành ở nhà xác gần hiện trường cũng không có bất kỳ báo cáo kiểm tra pháp y chi tiết.

Có lẽ trong vụ "tai nạn" này, những bậc cha mẹ khác chấp nhận con mình tự sát là sự thật, nhưng với mẹ của Jerrry - bà Erica Duggan, cô giáo về hưu sống ở London - thì Jerry không thể nào từ bỏ mạng sống một cách vô lý đến như vậy. Bà Erica Duggan nói với báo chí: "Jerry có quá nhiều kế hoạch cho tương lai và không hề bộc lộ cho dù một dấu hiệu nhỏ nhất nào của chứng trầm uất. Hơn nữa, cú điện thoại của Jerry gọi đến tôi trước khi chết cho thấy rõ Jerry rất sợ phải chết. Jerry hoàn toàn không có ý tự sát khi gọi điện cho tôi lúc 4 giờ 45 phút sáng ngày 27-3-2003".

Bà Duggan - do nghi ngờ kết luận của cảnh sát Đức rằng con trai bà tự sát - đã thuê các nhà điều tra tư nhân và các chuyên gia pháp y để cố gắng tìm kiếm bằng chứng một lần nữa về nguyên nhân cái chết của Jerry. Để tìm ra sự thật về cái chết của Jerry bà Duggan đã phải bán cả căn nhà, nơi bà và người mẹ già đang sống để làm kinh phí.

Kết quả điều tra của các thám tử tư sau đó đã loại bỏ báo cáo Jerry tự sát của cảnh sát Đức và nghi ngờ rằng Jerry hoặc là đang cố gắng chạy thoát khỏi những kẻ tấn công lạ mặt nên đã lao ra đường đông đúc xe cộ qua lại, hoặc là anh đã bị hành hung trước khi bị xe đụng chết. Vào cuối tháng 2-2010, với những bằng chứng mới nhờ cuộc Điều tra cá nhân, nhóm luật sư của gia đình bà Duggan đã gửi đơn đến Tòa án tối cao Anh sau khi Bộ trưởng Tư pháp Baroness Scotland cho phép mở cuộc điều tra chính thức thứ hai về nguyên nhân cái chết của sinh viên Jeremiah Duggan, tức Jerry.

Cuộc điều tra chính thức lần thứ nhất, năm 2004, đã bác bỏ kết luận Jerry tự sát của cảnh sát Đức và ra phán quyết không rõ nguyên nhân, tức tuyên bố Jerry chết trong một "tình cảnh khủng bố". Nhưng các nhà điều tra đã không tìm kiếm được thêm bằng chứng nào khác. Ngày nay, những người ủng hộ bà Duggan hy vọng cuộc điều tra mới cuối cùng sẽ buộc cảnh sát Đức phải mở lại cuộc điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của sinh viên người Anh gốc Do Thái Jeremiah Duggan.

Sự thật là Jerry đã chết sau 5 ngày sinh hoạt với một tổ chức chính trị cực đoan do một người phạm tội lừa đảo nổi tiếng với quan điểm bài Do Thái là Lyndon LaRouche lãnh đạo. Jerry là sinh viên ở Paris nhưng bay đến thành phố Wiesbaden của Đức để tham dự một hội nghị được cho là chống chiến tranh Iraq. Bà Duggan nói: "Jerry là thanh niên duy tâm mong muốn thay đổi thế giới. Jerry căm giận vì cuộc chiến tranh (xâm lược Iraq) sắp xảy ra và muốn làm điều gì đó để chống lại. Nhưng Jerry cũng có tâm trạng kích động do nó đang bắt đầu nghiên cứu về chính trị".

Hội nghị được tổ chức bởi Viện Schiller của Đức, một tổ chức chính trị cực đoan liên kết với Lyndon LaRouche, nhà lý luận theo chủ nghĩa âm mưu cánh hữu. Lyndon LaRouche, 87 tuổi, người phạm tội lừa đảo và trốn thuế đã 8 lần cố gắng trở thành ứng cử viên độc lập trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhưng không thành công.

Một số tuyên bố khác thường hơn của La Rouche bao gồm việc tố cáo nền quân chủ Anh và MI-6 đứng đằng sau hoạt động buôn bán ma túy toàn cầu. Lyndon LaRouche nổi tiếng là người bài Do Thái quyết liệt nhất. Viện Schiller, do người vợ gốc Đức của LaRouche điều hành, phổ biến thông điệp bài Do Thái ra khắp châu Âu và vào hôm mà Jerry chết, LaRouche đọc diễn văn tại hội nghị ở thành phố Wiesbaden của Đức. Sổ tay ghi chép của Jerry trong 5 ngày anh sinh hoạt ở Viện Schiller, bà Duggan phát hiện con trai mình đã cảnh báo về thái độ bài Do Thái của nhiều người ủng hộ LaRouche và thậm chí Jerry còn ra mặt chống đối lại họ.

Bà Duggan nói: "Jerry nói thẳng nó là người Do Thái và không ủng hộ chiến tranh. Sau đó rõ ràng là Jerry đã bất hòa dữ dội với những người này". Lyndon LaRouche mô tả vụ án Jeremiah Duggan là trò đánh lừa được thiết kế bởi "những người ngưỡng mộ cựu Phó tổng thống Dick Cheney và Tony Blair". Và LaRouche tuyên bố những nỗ lực điều tra nguyên nhân cái chết của Jerry của bà Duggan là một "sự bôi nhọ".

Paul Canning, cựu sĩ quan pháp y của Scotland Yard, đã nghiên cứu 79 bức ảnh do các nhà điều tra Đức chụp tại hiện trường vụ tai nạn và thi thể của Jerry. Cảnh sát Đức nói Jerry bị một chiếc ôtô Peugeot đâm trúng, tiếp đến là chiếc Volkswagen lao đến. Nhưng Paul Canning không tìm thấy những dấu vết tai nạn trên xác của Jerry. Không có bất kỳ vết máu, và dấu tích gì của Jerry trên hai chiếc xe Peugeot và Volkswagen. Paul Canning - người từng điều tra hàng trăm vụ tai nạn giao thông - tin rằng, đây là trường hợp "không thể hiểu nổi", và cho biết ông chưa bao giờ thấy một vụ tai nạn giữa chiếc xe đang phóng nhanh và người đi bộ lại không để lại một dấu vết nào.

Canning nói: "Tôi không tin vào những hình chụp mô tả cái chết yểu của Jerry. Rất có thể là Jerry đã chết ở đâu đó rồi sau đó xác của anh được di chuyển đến hiện trường tai nạn giao thông".

Terence Merson, một cựu cảnh sát điều tra khác của Scotland Yard cũng tán thành quan điểm của Canning sau khi cùng nghiên cứu những tấm ảnh chụp này. Terence Merson nói: "Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm điều tra hàng ngàn hiện trường vụ án với tư cách khám nghiệm pháp y hiện trường, tôi cho rằng bằng chứng Jerry tự sát là hết sức đáng ngờ và không có một tai nạn giao thông nào cả. Tôi cũng cho rằng người ta đã cố tình gây ra sự thiệt hại của chiếc xe Peugeot". Nhưng Jerry đã bị những vết thương nơi đầu như thế nào?

Khám nghiệm tử thi của chuyên gia bệnh học Anh, bác sĩ David Shove, phát hiện những vết thương nơi tay của Jerry do chống đỡ sự tấn công cũng như máu đọng trong phổi và dạ dày của anh. Với sự va đụng cực mạnh mà các nhân chứng cho biết về tai nạn của Jerry, chắc chắn Jerry sẽ chết ngay lập tức; nhưng máu trong phổi và dạ dày (nguyên nhân do thở vào và nuốt sau cơn xuất huyết nặng) là bằng chứng cho thấy Jerry vẫn còn sống một lúc sau khi bị chấn thương quá nặng.

Bà Duggan nói: "Điều chúng tôi cần là nước Đức phải điều tra lại về cái chết của con trai tôi". Nhưng chính quyền Đức không sẵn lòng hành động. Cảnh sát thành phố Wiesbaden đã từ chối điều tra lại hay mở lại hồ sơ vụ án. Và bây giờ cuộc điều tra chính thức của Anh sẽ là cơ hội cho gia đình Duggan biết được sự thật về cái chết khó hiểu của Jeremiah Duggan.

Theo Diên San (ANTG/Independent)