Tết con rắn náo nức trên khắp thế giới

Chú rắn vàng óng bằng đèn lồng treo trên đường phố Singapore những ngày giáp Tết Quý Tỵ. Ảnh: Singaporeshots

Không khí đón Tết ở nhiều nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc... những ngày này rất rộn ràng. Trong ảnh là sự tấp nập của khu phố cổ ở Hà Nội. Ảnh: AFP

Ở Thượng Hải, Trung Quốc, một con rắn cao 10 m được dựng lên giữa đường phố để chào đón năm mới. Ảnh: CFP

Người dân ngắm dàn đèn lung linh ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: AP

Người dân ở tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, cũng trang hoàng, sơn sửa lại tượng Phật trong các đền, chùa, nhân dịp năm mới. Ảnh: EPA

Không chỉ ở các nước châu Á mà ở Las Vegas, Mỹ, một khu vườn thực vật cũng trang trí chủ đề rắn và Tết âm lịch trong khuôn viên của mình trong những ngày tháng 2. Ảnh: AP

Tại Hàn Quốc, con rắn đúc bằng vàng bán rất chạy trong các cửa hàng vàng và trang sức. Ảnh: AP

Đồ lưu niệm hình con vật biểu tượng năm nay cũng rất xinh xắn, được mọi người ưa chuộng. Ảnh: Sina

Một người đàn ông lạc trong khu mua sắm tràn ngập sắc màu Tết tại Hong Kong. Ảnh: AFP

Người dân ở An Huy, Trung Quốc say sưa ngắm dàn đèn trang trí đón Tết Nguyên đán. Ảnh: AP

Vườn hoa ở khách sạn của Mỹ trang trí hình chú rắn xanh và những đồng tiền để thu hút khách du lịch. Ảnh: AP

Cành cây được trang trí đèn hoa đỏ rực, chào đón Tết ở Trung Quốc. Ảnh: EPA

Một gia đình ở Quảng Đông, Trung Quốc, còn tổ chức sinh nhật cho con trai với chiếc bánh gato trong lòng một chú rắn. Ảnh: Rex Features

Khu chợ ở Hong Kong nhộn nhịp với những đồ trang trí và bóng bay hình thù ngộ nghĩnh. Ảnh: AFP

Một người bán cây quất trang trí truyền thống những ngày trước Tết ở Việt Nam. Ảnh: AFP

4 chú rắn dễ thương được trưng bày bên ngoài một cửa hàng trong dịp Tết. Ảnh: F.O.S

Các em bé bị thu hút bởi gian hàng rắn bông xinh xắn. Ảnh: AFP

Một tấm thiệp chúc mừng in hình chú rắn may mắn, thêm phúc lộc và in dòng chữ "Quý Tỵ đại cát". Ảnh: Sina

Màn múa lân đẹp mắt tại khu người Á ở Sao Paolo, Brazil, báo hiệu một mùa Tết rực rỡ và tươi vui tràn ngập khắp châu Á và những nơi có người gốc Á sinh sống trên toàn thế giới.

Theo VNE