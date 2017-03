Toàn cảnh chiến tranh mạng - phần 2: Những cuộc tấn công đình đám

Tấn công mạng nghi ngờ hacker Trung Quốc: Giảm số lượng, tăng độ nguy hiểm

Theo thống kê từ Công ty An ninh mạng Fire Eye, kể từ giữa năm 2014 tới nay số vụ tấn công mạng nước ngoài nghi ngờ tới từ các tin tặc Trung Quốc đã có phần suy giảm. Từ giữa năm 2014 cho tới nay số vụ tấn công mạng (ở đây định nghĩa là tin tặc xâm nhập thành công vào một mạng máy tính) ước tính vào khoảng 262 do 72 nhóm tin tặc ở Trung Quốc thực hiện. Trong số đó, 182 vụ nhắm vào các máy chủ ở Mỹ và 80 vụ ở 25 quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Theo đánh giá của Fire Eye, mặc dù số vụ tấn công có giảm so với thời gian trước đó nhưng mức độ các vụ tấn công tập trung, có tính toán hơn và có mức độ thành công tương đương.