Những mảnh ghép của U-19

Nhớ vì hàng phòng ngự không còn một Bùi Tiến Dũng (Viettel) mạnh mẽ mà bầu Đức muốn mua nhưng không thể. Tiến Dũng là cầu thủ hiếm hoi từ lò bóng khác được bốc lên và lập tức trở thành thủ lĩnh ở hàng phòng ngự U-19 Việt Nam với lối đá thông minh, có chiều sâu và bọc lót rất tốt. Trong thành phần U-19 Việt Nam, chính Bùi Tiến Dũng đã làm nhiều người quên đi đây là đội bóng đa phần là cầu thủ của một học viện chỉ đào tạo tiền vệ và tiền đạo. Thể hình đẹp, lối đá thông minh, đầu óc với tài phán đoán tình huống tốt, Bùi Tiến Dũng làm nhiều người nhớ đến một Đỗ Khải xưa qua những pha băng, cắt và tì người lấy bóng rất khôn ngoan.

Nhớ vì nhìn vào đội HA Gia Lai khi khó khăn trong khâu ghi bàn và trung thành với lối chơi đan bóng bật nhỏ qua người… lại thấy thiêu thiếu một Hồ Tuấn Tài chơi đầy sức mạnh và tốc độ. Tuấn Tài không có kỹ thuật theo khuôn mẫu của những cầu thủ ở lò JMG nhưng lại nổi bật với nước rút qua tốc độ xuất phát cực nhanh và những cú kết thúc bất ngờ.

Hồ Tuấn Tài với hình ảnh đẹp khi khoe dòng chữ YÊU MẸ NHIỀU LẮM để cảm ơn người mẹ đã hy sinh rất nhiều cho Tài trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: LĐ

Nhớ một Quang Hải leo biên thật mạnh mẽ trong thành phần U-19 và nhớ cả Văn Long có cái dáng lòng khòng nhưng khi có bóng thì rất nhanh và dũng mãnh.

Những cái tên bổ sung cho U-19 Việt Nam được xem là những mảnh ghép hoàn hảo bởi khi HA Gia Lai dùng lứa U-19 mà không có những mảnh ghép đấy thì họ gặp khó không ít dù đã bổ sung cầu thủ ngoại.

Mới đây ở vòng 6, khi nhiều người còn mải lo phân tích HA Gia Lai thua do ngoại binh hay do thiếu kinh nghiệm trước Than Quảng Ninh mạnh mẽ, chơi phản công cực hay trong thế 10 chống 11 thì tại Nghệ An, mảnh ghép của U-19 là Hồ Tuấn Tài đã làm nhiều người hạnh phúc. Các khán giả trên sân Vinh hôm ấy đi từ ngây ngất (bàn thắng đẹp) đến xúc động khi chứng kiến tuyển thủ U-19 Hồ Tuấn Tài mừng bàn thắng bằng hành động kéo chiếc áo đấu lên để khoe dòng chữ YÊU MẸ NHIỀU LẮM. Tuấn Tài muốn gửi đến người mẹ mà em rất yêu thương vì mẹ đã vất vả khổ cực vì em và hy sinh tất cả cho em thỏa mãn ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Trong khi nhiều người cứ lo săn lứa U-19 HA Gia Lai thì ở nhiều địa phương cũng có những tuyển thủ U-19 “ẩn mình” nhưng nỗ lực vượt lên để chen chân với các cầu thủ đàn anh một cách lành mạnh.

Nếu Tuấn Tài, Văn Long còn có cơ hội được ra sân ở V-League trong màu áo CLB của mình thì có một ngôi sao U-19 lặng lẽ ở CLB của mình - đó là Bùi Tiến Dũng, một trung vệ chững chạc ở tuổi 19 và cũng là người lấp đi nhiều khiếm khuyết của các đồng đội mình. Trong khi nhiều cầu thủ U-19 được tôn vinh nhờ sức mạnh và hiệu ứng của truyền thông thì Bùi Tiến Dũng lặng lẽ trở về với Trung tâm Bóng đá trẻ Viettel. Dũng không có cơ hội chơi ở V-League vì Viettel chưa có đội chuyên nghiệp nhưng chắc chắn đây là một tài năng mà bóng đá Việt Nam sẽ được nhắc đến nhiều.