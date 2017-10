Đồng Nai thông tin việc bổ nhiệm ông Võ Đình Thường

Liên quan việc bổ nhiệm ông Võ Đình Thường làm phó trưởng Phòng PC67 tỉnh Đồng Nai, công an tỉnh này cho hay: Việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông là đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ.



Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 5-10, tại Trạm thu phí BOT Trảng Bom, một số tài xế đã cố tình dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông, gây ách tắc. Theo hình ảnh camera, ngày 13-10, ông Thường đã mời 20 tài xế làm việc để nhắc nhở, giáo dục không được vi phạm. Có một số báo đưa tin về đời tư, gia đình của ông Thường để hướng dư luận, tạo sự hoài nghi đối với lực lượng công an.

Còn việc điều động, bổ nhiệm ông Thường, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin: Tháng 10-2003, ông bị kỷ luật cách chức đội trưởng Đội Thanh tra kiểm soát giao thông tuyến quốc lộ 1A thuộc Phòng CSGT, đồng thời điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vì thiếu trách nhiệm, để nhiều cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Trong quá trình công tác, ông Thường có ý thức phấn đấu, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy nên đến tháng 3-2005, giám đốc công an tỉnh ký quyết định bổ nhiệm ông giữ chức vụ đội trưởng Đội Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đến tháng 3-2010, ông Thường được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường và đến tháng 6-2015, ông được điều động giữ chức vụ phó trưởng Phòng CSGT. “Việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Thường đều có nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh và thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ” - Công an tỉnh Đồng Nai thông tin.

Như chúng tôi đã thông tin, sau khi bị kỷ luật, điều chuyển khỏi lực lượng CSGT, ông lại được bổ nhiệm giữ chức phó Phòng PC67 của tỉnh gây dư luận trái chiều. Vì vậy Bộ Công an đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương xác minh làm rõ và có báo cáo…