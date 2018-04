Bắt học trò uống nước giặt giẻ lau: Căm phẫn tột cùng!

(PL)- Ngày hôm qua và có lẽ ngay cả khi bạn đọc bài báo này, dư luận vẫn đang sục sôi căm phẫn trước hành vi phản giáo dục của Nguyễn Thị Minh Hương, cựu giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng, xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng).