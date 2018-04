Thứ trưởng Công an: Nhiều đối tượng xấu dàn dựng, gây hấn CSGT

Ngày 19-4, thông tin tử Cổng điện tử Bộ Công an, Cục CSGT (C67, Bộ Công an) vừa tổ chức hội nghị “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và xây dựng văn hoá giao thông”.