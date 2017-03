Trực tuyến: Phạt người đi xe máy đội mũ không phải mũ bảo hiểm như thế nào?

Do bận việc nên gởi câu hỏi trước giờ giao lưu trực tuyến như sau :

Tôi được người cháu cho chiếc nón bảo hiểm đang được sử dụng cho CBCS trong ngành Công An . Nón do Cty May 19/5 - XN Phương Nam (tp.HCM) sản xuất . Chỉ có 1 tem dán phía sau nón , không có 03 con tem chống giả , hợp quy và ghi nón dành cho người đi xe gắn máy . Nón này có đạt chuẩn qui định về chất lượng là nón bảo hiểm hay không ? Lâu nay khi đi ra đường tôi đều sử dụng , không biết đến ngày 1/7 sử dụng tiếp tục có bị nhắc nhở hoặc phạt hay không ? Xin cám ơn .

Mong BBT cho tôi gởi câu hỏi sớm trước giờ giao lưu trực tuyến . Rất mong câu hỏi được trả lời .

Phan Thị Tuyết Mai, 59 tuổi - Quận 1 - Hưu trí