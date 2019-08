Bắt giam 1 phóng viên cưỡng đoạt 90 triệu đồng

Sáng 5-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (PC02) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hùng (33 tuổi, PV Gia Đình Việt Nam, trú xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hùng. (Ảnh do Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp)

Tháng 4-2019, Nguyễn Trọng Hùng (PV thường trú của báo Gia Đình Việt Nam tại Nghệ An, Hà Tĩnh) thu thập thông tin, hình ảnh về việc đoàn xe vận tải xăng dầu của công ty xăng dầu Lào đổ xăng dầu vào can nhựa tại hai cửa hàng xăng dầu Đại Long (thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và DKX Cầu Rong (thuộc xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân) để đưa theo xe sang Lào tiêu thụ.

Sau khi có video về hoạt động của đoàn xe nói trên, Hùng gọi điện thoại cho anh Nguyễn Văn V. (46 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An), hiện đang là công nhân lái xe Công ty PTS Nghệ Tĩnh để nhờ anh Vinh liên hệ với trưởng phòng xe là anh Vieng Keo Soutthichak (thường gọi là Keo, 56 tuổi, quốc tịch Lào).

Sau đó, anh V. gọi điện thoại cho anh Keo để thông báo cho anh Keo biết việc Hùng đã quay được video về hoạt động của đoàn xe anh Keo làm trưởng đoàn và Hùng muốn làm việc trực tiếp với anh Keo. Anh Keo đồng ý gặp Hùng để được xem video.

Vào giữa tháng 7-2019, anh V. chở anh Keo đến quán cà phê ở TP Vinh để gặp Hùng. Tại đây, Hùng cho anh Keo xem một đoạn video và một hình ảnh ghi lại việc đoàn xe của anh Keo đang bơm xăng vào can và để lên xe chở đi.

Hùng nói với anh Keo: “Anh có thấy việc làm của mình vi phạm pháp luật Việt Nam không?”. Anh Keo xin Hùng giúp đỡ không đưa thông tin này lên báo chí.



Khám xét nơi ở của Nguyễn Trọng Hùng. (Ảnh do Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp)

Sau đó, Hùng liên lạc với anh V., nội dung nhờ anh nói với anh Keo đưa cho Hùng số tiền 100 triệu đồng. Anh V. liên lạc với anh Keo thì anh Keo nhờ anh V. nói với Hùng giảm xuống còn 90 triệu đồng. Khoảng 2-3 ngày sau, Hùng gọi điện thoại nhờ anh V. nói với anh Keo là Hùng đồng ý nhận số tiền 90 triệu đồng để giúp đỡ anh Keo.

Đến ngày 1-8, thông qua anh V., Hùng và anh Keo hẹn gặp nhau ở kho xăng dầu Bến Thủy (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An). Khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Keo và Hùng gặp nhau ở bãi đậu xe trước cổng kho xăng dầu, hai người đi vào ô tô 38D-006.98 của Hùng. Trên xe, anh Keo rút từ trong túi quần ra một túi nylon đựng số tiền 90 triệu đồng rồi để tiền tại hốc đựng đồ phía trước cần số và mở cửa xe đi ra.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an kịp thời có mặt tại hiện trường.

Bước đầu điều tra, có tài liệu, chứng cứ, ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Hùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hùng bị khởi tố bị can về tội cưỡng đoạt tài sản (theo khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015).

Cùng chiều 3-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khám xét nơi ở của Hùng (xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.