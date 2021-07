Sẽ nhập với vụ án bà Lâm Thị Thu Trà

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT cũng đã kiểm tra hai chiếc điện thoại di dộng mà Thiện, Phong sử dụng trước khi bị bắt tạm giam thì phát hiện rất nhiều tin đến việc cho người khác vay, trả nợ tiền. Ngoài ra còn có tin nhắn của những người cho Thiện và Phong vay tiền.

Cụ thể, trong điện thoại của Phong, Cơ quan CSĐT phát hiện các tin nhắn giữa Phong và những người cho Phong và Thiện vay tiền gồm: Lâm Thị Thu Trà, Đặng Thị Tuyết Lan (ngụ Vũng Tàu), Nguyễn Thị Ngọc Lan. Nội dung chi tiết việc Phong đứng ra vay tiền của những người này và cũng là người trực tiếp đi trả nợ cả lãi và gốc cho họ. Ngoài ra, trong mục ghi chú của điện thoại Lê Thái Phong còn ghi lại các nội dung cụ thể việc trả nợ… Cơ quan CSĐT xác định Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan nhiều lần cho bị can Thiện, Phong vay với số tiền 9,5 tỷ đồng (lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày; tức 109,5% 1 năm, cao gấp hơn 5 lần lãi suất của Bộ luật Dân sự). Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trà và Lan để điều tra về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (Thành một vụ án khác). Hơn một tháng sau, Cơ quan CSĐT khởi tố bổ sung để điều tra hai bị can Trà, Lan về hành vi rửa tiền. Hiện vụ án này đang vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng theo quy định. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, trưởng công an thị xã Phú Mỹ, vụ án liên quan bị can Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan hiện còn đang điều tra mở rộng. Nhưng sau đó, Cơ quan CSĐT sẽ nhập lại cùng vụ án liên quan bị can Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong để xử lý theo đúng quy định.