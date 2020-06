Đột nhập nhà dân trộm tiền để tiêu xài, mang đi gửi ngân hàng

Ngày 12-6, Cơ quan công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Quốc Định (43 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.



Nguyễn Quốc Định. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, Định đã có tới bốn tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và tội đánh bạc. Thời gian gần đây, Định không lo tu chí lao động mà lại tiếp tục đi trộm cắp.

Định đến ăn cơm tại quán của gia đình chị Trần Thị N. (trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) và quan sát địa điểm cất ví tiền và các lối vào nhà chị N. Đến ngày 6-6, Định đột nhập vào nhà chị N. rồi lấy trộm được 17 triệu đồng. Sau khi trộm tiền, Định tiêu xài và mang đi ngân hàng gửi tiết kiệm.

Công an TP Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ được Định khi Định đang ở Nghệ An. Tại cơ quan công an, Định khai nhận thêm trước đó, Định đã thực hiện trót lọt hại vụ trộm điện thoại ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).