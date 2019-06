Hình sự quận 1 liên tục phá án mại dâm, cướp giật

Ngoài việc phối hợp để chấn chỉnh an ninh trật tự trên tuyến phố đi bộ Bùi Viện và các tuyến đường lân cận, hình sự quận 1 còn triệt phá nhiều điểm Massage, karaoke trá hình.





Công an mời nhân viên Sunlight về trụ sở làm việc.

Triệt phá hàng loạt đường dây mại dâm

Qua trinh sát, hình sự quận 1 phối hợp cùng các đoàn chức năng kiểm tra các nhà hàng Sunlight (phường Phạm Ngũ Lão), công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Mộc (phường Tân Định), massage Lê Hân Đại Nam, nhà hàng 194 Trần Hưng Đạo... phát hiện nhiều sai phạm.

Cụ thể, tại cơ sở Massage Lê Hân Đại Nam (phường Phạm Ngũ Lão), đoàn đã lập biên bản, thu giữ 10 bộ dụng cụ hút shisha, bình nén chứa khí N2O không có hóa đơn, chứng từ…

Tại nhà hàng Sunlight (Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão), hàng loạt lỗi vi phạm của nhà hàng này nhanh chóng bị phát hiện: Kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép; hoạt động karaoke, quầy bar cùng các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ được phép.

Ngoài ra, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhà hàng này sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng quy định, nhân viên ăn mặc mát mẻ tiếp khách, thiết kế cửa thoát nạn không theo hướng thoát nạn, bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn.



Nữ tiếp viên bán dâm khai là nhân viên công ty Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Mộc.

Tại công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Mộc, công an quận 1 phát hiện cơ sở này kinh doanh karaoke không giấy phép cùng hàng loạt sai phạm khác liên quan đến PCCC như thiết kế cửa thoát nạn không mở theo hướng thoát nạn, không bảo dưỡng phương tiện PCCC định kì, trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ theo quy định…

Tại khách sạn Du Xuân (phường Tân Định, Quận 1), công an phát hiện hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Hai cô gái khai nhận đều là tiếp viên phục vụ của công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Đại Mộc. Giá bán dâm từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng. Ngoài xử phạt hành chính, công an đang đấu tranh làm rõ hành vi môi giới mại dâm của quản lý công ty này.

Đến cuối tháng 5, một đường dây mại dâm 3 triệu/lượt, không dùng biện pháp bảo vệ tiếp tục bị Công an quận 1 triệt phá.

Tại cơ quan điều tra, bà N.T.T, quản lý nhà hàng 194 Trần Hưng Đạo (Vượng Anh, quận 1) khai đã nhận hơn 10 triệu từ nhóm khách, trong đó 6 triệu là tiền khách mua dâm hai nữ tiếp viên...

Liên tục tuần tra, phá án trộm cắp, cướp giật

Đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết với đặc thù là quận trung tâm, nơi tập trung nhiều địa điểm vui chơi giải trí đông người như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Phố đi bộ Bùi Viện... nên trinh sát hình sự luôn túc trực, tuần tra nhằm đảm bảo bình yên quận 1.

Gần đây nhất, qua đeo bám, trinh sát đội Cảnh sát hình sự bắt quả tang hai vụ trộm cắp tài sản tại phố đi bộ Bùi Viện. Trong đó, có một vụ khi bị công an phát hiện, đối tượng ném ngay chiếc điện thoại vừa trộm cắp được xuống đất, tuy nhiên việc phi tang không thành. Một vụ trước đó chỉ vài ngày, may mắn nạn nhân phát hiện kịp thời. Ngay khi đối tượng định lẩn vào đám đông bỏ trốn, trinh sát kịp thời phát hiện bắt giữ.



Một nghi can bị bắt giữ

Trong hàng loạt vụ án triệt phá thành công, vụ vây ráp từ chiều đến tận đêm muộn ngày 15-5 bắt Trương Tấn Hoàng (58 tuổi, quận Phú Nhuận) nghi can cướp giật tài sản rồi chạy vào nhà dân cố thủ là những kí ức mà các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận 1) và công an phường Tân Định nhớ mãi.



Chỉ vài chục phút sau khi đối tượng gây án, công an đã tra ra nhân thân lai lịch của nghi can này. “Hoàng ở Phú Nhuận. Nhưng khi chúng tôi về bên Phú Nhuận thì được biết, người này không về nhà. Chúng tôi biết đối tượng vẫn còn lẩn trốn trong khu Văn Hiến. Trước đó, quá trình truy đuổi, đối tượng chống cự lại sau đó trốn vào nhà dân. Anh em hình sự quận 1 cùng công an phường Tân Định vây ráp năm tiếng đồng hồ sau đó mới phát hiện và bắt được”, trinh sát hình sự quận 1 nhớ lại.

Kể ngắn gọn là vậy nhưng thực tế để làm được điều này không hề dễ dàng bởi những con hẻm ở khu Văn Hiến rất phức tạp, là nơi ẩn thân của nhiều đối tượng có tiền án tiền sự, cờ bạc. Những con hẻm nhỏ thông nhau như những ô bàn cờ, là thách thức với những ai không nắm rõ địa hình. Đó là chưa kể, ngay khi trinh sát siết chặt vòng vây, đồng bọn của Hoàng ngay lập tức bung ra dùng mọi thủ đoạn hòng ngáng chân công an tạo thời gian, thời cơ cho nghi can tẩu thoát…

Lãnh đạo Công an quận 1 cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh trật tự, trật tự giao thông, trật tự đô thị trên tuyến phố đi bộ Bùi Viện.

Công an cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường Bùi Viện nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng lề đường, không xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường làm mất mỹ quan đô thị, không tự ý mở các điểm trông giữ xe trong các tuyến hẻm gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.