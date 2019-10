Từ tin của dân, công an tìm ra ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 16-10, công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã xác định được chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn “bí ẩn” làm hai người thương vong.



Chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh TN

Như PLO đã đưa tin, khoảng 0 giờ 10 ngày 7-10, công an huyện Núi Thành tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện anh Nguyễn Trúc Vỹ (29 tuổi, ngụ phường Phước Hoà, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam) tử vong, anh Phạm Nguyên Danh (27 tuổi, ngụ phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) bị thương tại đoạn QL1A thuộc xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà xe ô tô có liên quan bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay lập tức, lãnh đạo công an huyện Núi Thành chỉ đạo cán bộ điều tra nhanh chóng vào cuộc truy tìm chiếc xe gây tai nạn để làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường vắng vẻ, ít nhà dân cũng như không có camera an ninh, chưa tìm được nhân chứng nên việc truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 7-10, các chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ đã đi đến các tỉnh Quảng ngãi, Gia Lai và TP Đà Nẵng để kiểm tra khoảng tám chiếc ô tô nghi vấn. Tuy nhiên, không thu được kết quả.

Bất ngờ, công an huyện Núi Thành thu thập được một manh mối quan trọng từ trình bày của anh N.L.H.A (công nhân một công ty ở huyện Núi Thành). Anh A. cho biết, khi mình đi đến đoạn cầu Ông Bộ (gần nơi xảy ra vụ tai nạn) thì thấy hai chiếc ô tô chở dăm chạy rất nhanh vượt qua. Sau đó thì anh A. thấy xảy ra vụ tai nạn.

Kết hợp trình bày của anh A. và camera ven đường QL1A, công an huyện Núi Thành xác định hai chiếc xe trên có thể đến Bình Định.

Sáng 9-10, tổ công tác đã lên đường vào Bình Định xác minh. Cùng với sự giúp đỡ của công an TP Quy Nhơn, tổ công tác tiếp cận được chiếc ô tô tải 77C-071.45 do tài xế Lê bá Thừa (41 tuổi, ngụ phường Cảng Cá, TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TN

Qua kiểm tra sơ bộ, công an xác định chiếc xe có liên quan đến vụ tai nạn. Trước những chứng cứ thu thập được, tài xế Lê Bá Thừa đã khai báo toàn bộ diễn biến vụ tai nạn giao thông nói trên.

Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, phức tạp, có nhiều tình tiết cần phải tiếp tục điều tra làm rõ nên công an huyện Núi Thành chưa thể khẳng định chiếc xe tải này trực tiếp gây tai nạn.