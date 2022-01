Theo Times Now, khi nói về việc tiêu thụ trái cây, chúng phải được tiêu thụ vừa phải, vì trái cây là nguồn cung cấp fructose và tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến lượng đường không tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát mức cholesterol của mình. Dưới đây là một số loại trái cây có thể làm giảm cholesterol để bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn:

Trái cây có múi

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi,... ngoài việc hỗ trợ kiểm soát cholesterol, còn có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, vì chúng là một nguồn giàu vitamin C.



Thường xuyên ăn các loại trái cây có múi có thể giúp cân bằng cholesterol. Ảnh: NHẬT LINH

Dâu tây

Được ưa chuộng vì hương vị ngọt ngào, dâu tây cũng có thể hữu ích trong việc giảm mức cholesterol. Hơn nữa, nó còn là một nguồn giàu chất chống oxy hóa và có lợi cho da của bạn.

Táo

Táo là một nguồn giàu pectin, một loại chất xơ có thể có tác dụng giảm cholesterol trong cơ thể.

Nho

Nho là một loại trái cây được nhiều người ưa chuộng và tốt cho sức khỏe. Ngoài việc thân thiện với việc quản lý cân nặng, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra cách nho có thể giúp giảm mức cholesterol.

Trái bơ

Những người bị cholesterol thường tránh ăn bơ vì quan niệm sai lầm rằng nó có thể làm tăng mức cholesterol.

Tuy nhiên, theo USDA bơ có 0 mg cholesterol và do đó an toàn để tiêu thụ. Hơn nữa, nó là một nguồn chất béo lành mạnh, theo Times Now.